¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤ÎÈ¯¸À¤Ë£Î£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÉÒ´¶È¿±þ¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤òÈãÈ½¡¢ÂÐÎ©·ã²½¡×
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤Ï£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤òÈãÈ½¡¢ÂÐÎ©·ã²½¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ï¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ì·³Æþ¤ê¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼£±£·£²È¯¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÃíÌÜ¡£ºòµ¨¤Ï°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ëµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£·ÎÒ¡¢£²£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£°ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Áª¼ê¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ö¥¹¤ä¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»þ¤Ï¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Î½ÉÅ¨¤Ø»×¤¤¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤·¡¢Í¥½¨¤ÊÁª¼ê¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÈà¤é¤Ï»ä¤òÁþ¤ß»Ï¤á¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢»ä¤Ï´¶¾ðÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¥á¥é¥á¥é¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¥ì·³¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢µå±ãº¸ÏÓ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤È£µÇ¯Áí³Û£±²¯£³£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£°£¶²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤ËÊä¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡££±£¹£±£¹Ç¯¥ª¥Õ¤Î¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÜÀÒ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ëÎ¾·³¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¡£