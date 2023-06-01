¡Úµð¿Í¡Ûà¥ï¡¼¥ë¥ÉáÁ´³«¡ª¡¡¥É¥é£±¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤Ï¶¯ÎÏÀº¿ÀÎÏ¤Î¡ÖÅ´²¾ÌÌ¥ë¡¼¥¡¼¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤¬£±£µÆü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìÂè£±¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Ë»²²Ã¡££±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î»ýµ×Áö¤Ç¤ÏàÃÝ´Ý¥ï¡¼¥ë¥Éá¤òÈ¯´ø¤·¡¢»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ç¤Ï£±°Ì¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Îä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÃæ¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¡£Ì¾Êª¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë»ýµ×Áö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¶ì¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é»Í¶ìÈ¬¶ì¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ëÃæ¡¢ÃÝ´Ý¤ÏÉ½¾ð°ì¤ÄÊÑ¤¨¤º¤Ë¼ÀÁö¡£µ¬Äê¤Îµ÷Î¥¤òÁö¤ê½ª¤¨¤ë¤È¤ä¤äÈè¤ìµ¤Ì£¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´¿·¿ÍÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç£²°Ì¡¢»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£±°Ì¤È¤Ê¤ë£¶Ê¬£·ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝ´Ý¤Ï¡Öµ×¡¹¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤Ï£¶Ê¬ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¡£ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤¹º¸ÏÓ¤À¤¬¡Ö¤À¤¤¤Ö´èÄ¥¤Ã¤¿Êý¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤¬¡¢´¨¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹Ç®¤¤¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤â¸«¤»¤¿¡£¼þ²ó½ªÈ×¤Ë¤ÏÃÝ´Ý¤È¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÆ£°æ¤È·ã¤·¤¤¶¥¤ê¤òÅ¸³«¤·¤¿ÃÝ´Ý¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤Î·ë²Ì¡¢È´¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤µ¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢¸åÇÚ¤Ë´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤â¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÃÝ´Ý¤À¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¥Ú¡¼¥¹¤ÏÍð¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÁê¼ê¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¡Ê»ýµ×Áö¤Î¡Ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤â½Ð¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£
¡¡¤É¤ì¤À¤±¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â¼«¤é¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤òÊø¤µ¤º¤ËàÃÝ´Ý¥ï¡¼¥ë¥Éá¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤ëÅ´²¾ÌÌ¥ë¡¼¥¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Î»ýµ×Áö¤Ç³À´Ö¸«¤¨¤¿Ç´¤ê¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ¤ò¡¢¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£