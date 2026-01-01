¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡×¤Ä¤¤¤Ë¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¡¡¿·OP±ÇÁü¤âÀ©ºî
¡Ö¢öËÌ¤Î³¹¤«¤é¡¢Æî¤Î³¹¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¥¤ÊÌ´¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡×¤¬¡¢¥«¥é¥ª¥±¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤¤ç¤¦16Æü¤«¤éDAM¤Ç¡¢21Æü¤«¤é¤ÏJOYSOUND¤Ç¤â²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤¬¡¢16Æü¤ËÁÏÎ©40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡×¤Ï¡¢1998Ç¯¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥ÖV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤òÀ©ºî¡£¥ß¥¹¥¿¡¼J¡¢¥æ¥á¥Ã¥È¡¢²ÈÅÅ¤¯¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢µÒ¤È³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òyurinasia¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
yurinasia¤Ï¡¢Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¡¿¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Ç¡¢ÂåÉ½ºî¤ËSnow Man¡Ö¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È¡×¡¢Vaundy¡Ö²ÖÀê¤¤¡×¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ûyurinasia ¥³¥á¥ó¥È
Êª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡£º£²ó¡¢¤½¤Î¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤µ¤ó¤¬40¼þÇ¯¤Ç·Ç¤²¤ëÁÛ¤¤¤òÍÙ¤ê¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ï¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Î¿¼¤µ¤Ë¡¢¿¼¤¯¶»¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ó¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃã¤Î´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¤¬°ì¤Ä¤ËÃÆ¤à½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
40¼þÇ¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!!!
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
JOYSOUND¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¾¦ÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃ»¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç°õ¾Ý¤Å¤±¤ë´ë¶È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ò¥«¥é¥ª¥±¤ÇÇÛ¿®¤·¡¢²Î¾§²ó¿ô¡¢¥«¥é¥ª¥±ºÎÅÀ¡¢ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤è¤ê¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¥«¥é¥ª¥±ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¥«¥é¥ª¥±AWARD¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
