¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥¶¥®¥È¥ï¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶Ø»ß»ö¹àÌÀ¤«¤¹¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¡á¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡£²£°£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¶¥®¥È¥ï¡Ê£²£³¡á¥í¥·¥¢¡Ë¤¬¡¢¶¥µ»¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶Ø»ß»ö¹à¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä£²£´¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¶¥®¥È¥ï¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ä¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤òµ¿¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¶¯¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¶¥®¥È¥ï¤Ï¸½ºß¡¢¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ä»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¸ÞÎØ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿½÷²¦¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¶Á¤¤½¤¦¤À¡£