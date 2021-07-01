¡ÖºÇ½ª²ó¤Þ¤ÇÁ´Éô¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡×ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÆüÍË·à¾ì¼ç±é¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¤Ë¼«¿®
ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù(18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎëÌÚÎ¼Ê¿
¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬Á±°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤ë¡¢±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦(ÎëÌÚÎ¼Ê¿)¤Ï¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡È°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë(¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë)¡É¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£
²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¶¦±é¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢±ÊÀ¥Î÷(King ¡õ Prince)¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í(Mrs. GREEN APPLE)¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨(¥À¥¤¥¢¥ó)¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤âÅÐÃÅ¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÇÁ±°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÆüÍË·à¾ì¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¹¤Ç¤ËÁ´ÏÃ¡¢²Æ¤Ë¤Ï»£¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤ê¡¢¡Ö²¿¤è¤ê½é²ó¡¢ºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤ÇÁ´ÉôÌÌÇò¤¤¤·¡¢Á´Éô¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡£Ëè½µÆüÍËÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÈÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊµÓËÜ¤À¤Ê¤È¡£ËÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ì¡¢¤É¤¦±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Ä©Àï¾õ¤Î¤è¤¦¤ÊµÓËÜ¡£Èó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎµÓËÜ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤³¤ÎÆñ¤·¤¤µÓËÜ¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤ä¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ä¡ÄÄ©Àï¾õ¤è¤¦¤ÊµÓËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌò¤Ï¤½¤¦¤½¤¦½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¾¡¢¤¼¤Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤ÇÊ¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥¤È°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î2Ìò¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚ¤Ï¡¢¡Ö±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¿¦¶È¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢ÁáÀ¥¤¯¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡Ù¤È¤«¡×¤ÈÌò¤Ë¶¦´¶¡£¡Ö¿·¤·¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤¿½éÆü¤Ë¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¦¤ï¡¢Èè¤ì¤¿¡ª¡Ù¤È¤«¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¡ÈÇÐÍ¥¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤«¡È±éµ»¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
