¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½ªÎ»¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÁÀ¤¤¡¡¥Ò¥í¥ß¤é£Í£Ã¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤âº£½Õ½ªÎ»¤Ø
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬º£½Õ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎàÂç²þÊÔá¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¥Æ¥³Æþ¤ì¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤ÎÈÖÁÈ½ªÎ»¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡Ê£¶£°¡Ë¤é¤¬£Í£Ã¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¶¦ÄÌ¥Æ¥ó¡ª¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å£¹»þ¡Ë¤âº£½Õ¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¤ÎÈÖÁÈ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°£·»þ¡Ë¤Îº£½Õ½ªÎ»¡¢¤Ê¤¤¤·ÏÈ°ÜÆ°¡¢¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¡ÊÆ±¸áÁ°£·»þ£³£°Ê¬¡Ë¤Îº£½Õ½ªÎ»¤¬£±£µÆü¡¢°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊüÁ÷½ªÎ»¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥ó¡×¤À¡££²£°£²£´Ç¯£±£°·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÌ©Ãå¤¹¤ëÄ´ºº·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£³«»ÏÅö½é¤«¤éËè½µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³Ö½µÊüÁ÷¤Ç¡¢£²¡Á£³»þ´Ö¤ÎÆÃÈÖ¤Î·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤¬½Ð±é¤·¤¿ºòÇ¯£³·îÊüÁ÷²ó¤À¡£ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈ½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íâ£´·î¤Ë¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Õ¥¸¼Ò°÷¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¡Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥ó¡Ù¤Ï»ëÄ°Î¨¤¬¿¤ÓÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³Ö½µÊüÁ÷¤ÎÆÃÈÖ¤Î·Á¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ëÄ°¼Ô¤Î»ëÄ°½¬´·¤¬ÄêÃå¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈÖÁÈ¤Ë¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤Î·Ý¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡ÊÊ¿Æü¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¤Î¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡×¡Ê·îÍË¸á¸å£¸»þ¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤È£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¥À¥Ö¥ë£Í£Ã¤Î¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï£±¥À¥Õ¥ë¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Îº£½Õ½ªÎ»¤¬¤¹¤Ç¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å£¹»þ£µ£¸Ê¬¡Ë¤ÏºòÇ¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢º£½Õ¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£·ËÜ¤ÎÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¡ÊÏÈ°ÜÆ°´Þ¤à¡Ë¤·¡¢¿·ÈÖÁÈ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£ËèÇ¯½Õ¡¢½©¤Î²þÊÔ´ü¤Î¤¦¤Á¡¢°ì¤Ä¤Î²þÊÔ´ü¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¥Æ¥³Æþ¤ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¡×¡ÖÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤Ö¤·²á¤®¤Ç¤Ï¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¤Ï°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¼ÒÆâ²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ÎÂç²þÊÔ¤â¡ÖÈÖÁÈÍ½»»¤ä»ëÄ°¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿ÈÖÁÈºî¤ê¤Î¸«Ä¾¤·¡×¡ÊÁ°½Ð¼Ò°÷¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÅ°Äì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈÖÁÈÊÔÀ®¤Ç¤â²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£