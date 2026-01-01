¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÉôÊ¬¤¬¡Ä¡×¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢Î¢ÁÈ¿¥¤Î¼Â¹ÔÌò¤Ç¡È¼«Ê¬¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¡É¼«³Ð
King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù(18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷
¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬Á±°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤ë¡¢±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦(ÎëÌÚÎ¼Ê¿)¤Ï¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡È°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë(¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë)¡É¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£
²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±é¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í(Mrs. GREEN APPLE)¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨(¥À¥¤¥¢¥ó)¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤âÅÐÃÅ¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤òµß¤¦NPOË¡¿Í¤Î¿¦°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¹çÏ»ÏË(ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ)¤ÎÎ¢ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¼Â¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤ëÅß¶¶¹Ò¤ò±é¤¸¤ë±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÌòÊÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤É¤ÎÌò¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¤È¡£¿Í¤ò¥Ñ¡¼¥ó¤È¤ä¤ë(Ã¡¤¯)¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç(¾Ð)¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡×¤È¼«¿È¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¼«³Ð¤·¤¿¤È¹ðÇò¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÅß¶¶¤Ï¡¢¤¿¤À¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Åß¶¶¤Ê¤ê¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òÊª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä³§¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
