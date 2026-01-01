¥ß¥»¥¹Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢Ï¢¥É¥é½é½Ð±é¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¶ÛÄ¥¡× ¶¦±é¤Î¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¤¬±éµ»¾Î»¿¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡Ä¡×
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù(18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Æ£ß·ÎÃ²Í(º¸)¤È±ÊÀ¥Î÷
¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬Á±°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤ë¡¢±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦(ÎëÌÚÎ¼Ê¿)¤Ï¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡È°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë(¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë)¡É¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£
²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±é¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢±ÊÀ¥Î÷(King ¡õ Prince)¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨(¥À¥¤¥¢¥ó)¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤âÅÐÃÅ¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
ËÜºî¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÆ£ß·¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ï¤â¤¦12Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢±éµ»¤Î¸½¾ì¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¶õµ¤´¶¤â¥Æ¥ó¥Ý´¶¤â°ã¤¦¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤ªÍ¥¤·¤¯¤Æ¡£Î¼Ê¿¤µ¤ó¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òºÙ¤«¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡Ù¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢²¹¤«¤¤¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¦±é¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Æ£ß·¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹çÏ»ÏË(ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ)¤ÎÎ¢ÁÈ¿¥¤Ç¼Â¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤ëÅß¶¶¹Ò(±ÊÀ¥)¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤àÌ¸ÌðÄ¾ÅÍ¡£Æ£ß·¤È¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤¬¡ØÆüÍË·à¾ì¡Ù¤Ã¤Æ¤À¤¤¤Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤«¤é¤ÏÁ´¤¯¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦±éµ»¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¥Ð¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Ã²¡£Æ£ß·¤¬¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡Ä¡Ä¤Û¤ó¤È?¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Û¤ó¤È¡£¤à¤·¤í¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ£ß·¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÏÃ¤¬¿Ê¤à¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥·¡¼¥ó¤¬¿Ê¤à¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¤ÎËÜÅö¤Î¿´¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î´é¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿Ï¢Â³¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Æ£ß·ÎÃ²Í(º¸)¤È±ÊÀ¥Î÷
¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬Á±°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤ë¡¢±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦(ÎëÌÚÎ¼Ê¿)¤Ï¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡È°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë(¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë)¡É¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÆ£ß·¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ï¤â¤¦12Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢±éµ»¤Î¸½¾ì¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¶õµ¤´¶¤â¥Æ¥ó¥Ý´¶¤â°ã¤¦¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤ªÍ¥¤·¤¯¤Æ¡£Î¼Ê¿¤µ¤ó¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òºÙ¤«¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡Ù¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢²¹¤«¤¤¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¦±é¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Æ£ß·¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹çÏ»ÏË(ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ)¤ÎÎ¢ÁÈ¿¥¤Ç¼Â¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤ëÅß¶¶¹Ò(±ÊÀ¥)¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤àÌ¸ÌðÄ¾ÅÍ¡£Æ£ß·¤È¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤¬¡ØÆüÍË·à¾ì¡Ù¤Ã¤Æ¤À¤¤¤Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤«¤é¤ÏÁ´¤¯¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦±éµ»¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¥Ð¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Ã²¡£Æ£ß·¤¬¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡Ä¡Ä¤Û¤ó¤È?¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Û¤ó¤È¡£¤à¤·¤í¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ£ß·¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÏÃ¤¬¿Ê¤à¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥·¡¼¥ó¤¬¿Ê¤à¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¤ÎËÜÅö¤Î¿´¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î´é¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿Ï¢Â³¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£