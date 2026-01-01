¥ß¥»¥¹Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢Ï¢¥É¥é½é½Ð±é¤ÇÂç¿¹¸µµ®¤«¤é½õ¸À¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸¶È¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù(18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬Á±°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤ë¡¢±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦(ÎëÌÚÎ¼Ê¿)¤Ï¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡È°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë(¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë)¡É¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£
²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±é¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢±ÊÀ¥Î÷(King ¡õ Prince)¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨(¥À¥¤¥¢¥ó)¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤âÅÐÃÅ¡£¡Öº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¶¦±é¼Ô¤ÎÎ¢¤Î´é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
Î¢ÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¹çÏ»ÏË¤ò±é¤¸¤ëËÌÂ¼¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÆ£ß·¤¬Mrs. GREEN APPLE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ËÌÂ¼¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤È²Î¼ê¤Î¥ª¡¼¥é¤Ã¤Æ°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¤ÏÀäÂÐ¤ËÇÐÍ¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Çµï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¤¥Ú¥³¥Ú¥³¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡Ä¡Ä¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¹ø¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ËÌÂ¼¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿Æ£ß·¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ»£±Æ»þ¤Î¿´¶¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë(Âç¿¹)¤«¤é¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÎÀ¸¶È¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÂÅ¶¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢³§¤µ¤ó¤è¤ê¤â¿Í°ìÇÜ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇËè²ó¸½¾ì¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ£ß·¤¬¡Ö·ë¹½Ä¹¤¤¤³¤È¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈËÌÂ¼¤È¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¤È¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¤³¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤¹¤´¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿ËÌÂ¼¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¥ß¥»¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Æ£ß·¤Ï¡Ö(ËÌÂ¼¤«¤é)¡Ø²Î¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç!¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¢¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¤Ç¡¢¡Ø¥Ð¥ó¥É?¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ä¡Ä¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
