¡Úºå¿À¡Û¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹¤¬Î¦¾åÌ¾Çì³Ú¤«¤é¤Î¶â¸À¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö²ÃÂ®´¶¤â¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×Ã¦ÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤±¤¬ËÉ»ß
¡¡ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢Ê¼¸Ë¡¦Æôºê¤Î£²·³»ÜÀß£Ó£Ç£Ì¤ÇÎ¦¾å¶¥µ»¤ÎÌ¾Çì³Ú¤«¤é¶â¸À¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡££±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Î¸µ¥·¥É¥Ë¡¼¡¢¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃÞÇÈÂç¡¦Ã«ÀîÁï½Ú¶µ¼ø¡Ê£µ£³¡Ë¤¬Î×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆË¬¤ì¡¢Áö¤êÊý¤ÎÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¶Ä¤¤¤À¡£²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö¾¯¤·¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢²ÃÂ®´¶¤â¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦´¶¤¸¤ÇÁö¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²þÁ±ÅÀ¤ÏÎÏ´¶¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ»°ÆÑ¤é¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿Ã«Àî»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤âÎÏ¤ò»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç½Û´Ä±¿Æ°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£Ã¦ÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬°ìÈÖ¡ÊÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ë¡£¼«Ê¬¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬Â¿¤¤Êý¤¬¤¹¤´¤¯Â©¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ä¤«¤á¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿¤Ó¤·¤í¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¤Ë¤Ï¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤ÆÃÎ¼±¤òÃß¤¨¡¢£²Æü´Ö¤Î½¼¼Â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿Â¨ÀïÎÏ¥É¥é£±¡£¡Ö¡Ê¤±¤¬¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë°ìÈÖ¤½¤³¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤«¤Ë³Ú¤Ë¡¢Â®¤¯¡¢¸úÎ¨ÎÉ¤¯Áö¤ë¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×¡£Ì¾»ØÆ³¼Ô¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¡£