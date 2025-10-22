¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û°éÀ®£²°Ì¤Î¥·¥ã¥Ô¥í¡¦¥Þ¥·¥å¡¼°ìÏº¤¬ÅÐÏ¿Ì¾¤ò¡Ö¥Þ¥·¥å¡¼¡×¤Ë¡¡¾Íè¤Î¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¡×ÌÜ»Ø¤¹¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î£²£²ºÐ±¦ÏÓ
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¢¥·¥ã¥Ô¥í¡¦¥Þ¥·¥å¡¼°ìÏºÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÆüËÜ³¤£ÌÉÙ»³¡á¤¬£±£µÆü¡¢¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç°ìÈÖ¾è¤ê¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡¢¥ê¥º¥à¤è¤¯¡×¤ÈÊá¼ê¤òÎ©¤¿¤»¤Æ£±£¶µå¡££±£¹£³¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ëÅêµå¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¥·¥ã¥Ô¥í¤¬Ì¾»ú¡¢¥Þ¥·¥å¡¼°ìÏº¤¬Ì¾Á°¤Ç¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤¬ÊÆ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅÐÏ¿Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥·¥å¡¼¡×¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ö¥·¥ã¥Ô¥í¤Ï³Ð¤¨¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¾Íè¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤Ë¡×¤ÈºòÇ¯£±£±·î¤Î¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿Ì´¤ò²þ¤á¤ÆÀë¸À¤·¤¿¤¬¡¢°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Ë¡Ö¼ºÎé¡×¤È¶²½Ì¤¹¤ë¿È¤À¡£Ç§¤á¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¶Á¤¤Ç½ÐÈ¯¤·¤¿¡£Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤òÍê¤ó¤À¿ÆÀÌ¤ÎÍ§¿Í¤ÈÊìÊý¤ÎÁÄÉã¡Ö°ìÏº¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ì¾Á°¡£¡Ö¥Þ¥·¥å¡¼¡¦°ìÏº¡×¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡Ö¶èÀÚ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Þ¤¢¡¢Á´Á³¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡È¸Æ¾Î¡É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£³¥¥í¤ÎÄ¾µå¤¬Éð´ï¡£ÂÎ¤Î¼´¤ò°Õ¼±¤·¤¿Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿ºòÇ¯²Æ¤Ë£±£´£°¥¥íÂæ¸åÈ¾¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î£²£²ºÐ¤¬»ÙÇÛ²¼¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢Ì¾¤òµó¤²¤ë¡£¡Ê°ÂÆ£¡¡Íý¡Ë
¡¡¢¡¥·¥ã¥Ô¥í¡¡¥Þ¥·¥å¡¼°ìÏº¡Ê¤·¤ã¤Ô¤í¡¦¤Þ¤·¤å¡¼¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë£²£°£°£³Ç¯£³·î£±£¸Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£²ºÐ¡£¶ð·ÁÃæ¤Ç¤ÏÂæÅì¥ª¡¼¥ë¥É¥ê¡¼¥à¥¹¤Ë½êÂ°¡£¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¤«¤é¹ñ³Ø±¡Âç¤Ë¿Ê³Ø¡££²£µÇ¯¤ÏÆüËÜ³¤£Ì¡¦ÉÙ»³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÅÐÈÄ£±£µ»î¹ç¤Ç£´¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£³¡££±£¹£³¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£µ¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö£°£°£²¡×¡£