Ä¹½÷¤Î°é»ù¤Ç¤âÇ´¤ê¹ø¡©¡Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÄÁ´¾¡¤Î²¤¾¡ÇÏ¤¬ÌÀ¤«¤¹¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦½é¾ì½ê£µÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡À¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦ÇìÇµÉÙ»Î¡Ê¤Ï¤¯¤Î¤Õ¤¸¡Ë¤¬Âç´Ø¡¦¶×ºù¤ò£´ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é·âÇË¤·¤¿¡£Æ±¤¸Ä»¼è¡¦ÁÒµÈ»Ô½Ð¿È¤ÎÂè£µ£³Âå²£¹Ë¡¦¶×ºù¡Ê¸½¶×ºù¤ÎÁÄÉã¡Ë¤Ï¡¢Àè¾ì½ê¤Þ¤Ç¤Î¤·¤³Ì¾¡¦ÇìºùË²¤ÎÍ³Íè¤È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌÜÉ¸¤ÇÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡£ÅìÁ°Æ¬£·ËçÌÜ¡¦²¤¾¡ÇÏ¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£¸ËçÌÜ¡¦¶âÊö»³¤ò²¼¤·¡¢Æ±£±£²ËçÌÜ¡¦°¤±ê¤È¤È¤â¤ËÁ´¾¡¤ò¼é¤Ã¤¿¡£Î¾²£¹Ë¤Ï£±ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡²¤¾¡ÇÏ¤¬Á´¾¡¤ò¼é¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÄã¤¯Åö¤¿¤ê¡¢¶âÊö»³¤Î¤â¤í¼ê¤Ë²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÍ¤¤¤Æµ¯¤³¤¹¤ÈÂÎ¤ò³«¤¤¤Æ¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¡£¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¼«¿È¤Î½éÆü¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤ò£µ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¡Ö°¤¤¤È¤¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤ì¤É¡¢º£Æü¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë¤ä¤ì¤¿¡£ÆâÍÆ¤â¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±·î¤ËÄ¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¾ì½êÁ°¤Ë£±ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ìë¤Î¼èÁÈ¸å¤Ï¼«Âð¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¸á¸å£±£°»þ²á¤®¤Ë¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÊºÊ¤¬¡ËÁ´ÉôÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¼¤¬¿²¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈè¤ì¤â¿á¤Èô¤ó¤À¡£½éÆü¤Ë¹ñµ»´Û¤Ø´ÑÀï¤ËË¬¤ì¡¢Àé½©³Ú¤âÍè¾ìÍ½Äê¤Ç¡ÖÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Î»°ÌòÉüµ¢¤Ø¸þ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê»³ÅÄ¡¡Ë¡Ë