ÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤µ¤ó¤¬½éÅÐ¾ì
ÀÅ²¬¤Î¶âÍËÌë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡ª¡¡ÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ10Ê¬¡Ë¤Î16Æü¤ÎÊüÁ÷¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢Å·ºÍ¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤µ¤ó¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¤½¤Î³ÁÃ«¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤Ç¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿ËêÌîÃÒ¾Ï´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëJ2Æ£»Þ¤ÎÎý½¬¼èºà¤ò´º¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËêÌî´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ£»Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¶¿å¤ÈÈØÅÄ¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÀÅ²¬¸©Àª3¥¯¥é¥Ö¤Ï¹±Îã¤Î¼¯»ùÅç¥¥ã¥ó¥×¤Ø¡£³«Ëë¤Þ¤Ç1¥«·î¼å¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤¹¥¯¥é¥Ö¤â¡ª¡©¡¡Áª¼ê¤ä´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¤Ï¡¢EXIT¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤¬¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼º¬Éí³¤Î¶Áª¼ê¡ÊÅçÅÄ»Ô½Ð¿È¡Ë¤òÄ¾·â¼èºà¡£¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤¬º¬ÉíÁª¼ê¤«¤é¥³¥Ä¤ò¶µ¤ï¤ê¥¹¥±¥Ü¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¡©¡¡
¤½¤Î¤Û¤«¡¢À¶¿å¥æ¡¼¥¹¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»ÔÀîÂçÍ´¤µ¤ó¤Î²ñ¸«¤â¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£