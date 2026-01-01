ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¡ºÊ¡¦¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤ÈÎ¹¹Ô¤Ç¤Î²ñÏÃ¡¡¡ÖÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ê39¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡ÖÅÏÊÕÄ¾Èþ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0Çñ¥Ð¥«¥ó¥¹¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºÊ¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê38¡Ë¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕÄ¾Èþ¤«¤é¡ÖÎ¹¹Ô¤È¤«ÉáÃÊ¹Ô¤«¤ì¤Þ¤¹?¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤Ï³ä¤È²È¤¬¹¥¤¡×¤È¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºÊ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¹Ô¤¤¿¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ç¤É¤³¤«¤Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈºÊ¤Î¿åËÎ¥¢¥Ê¤È2¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¼«¿È¤Ï¡ÖÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤È¤«¹¥¤¡×¤È¤·¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¹¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÎò»Ë¤Î¡ËÏÃ¤òËÍ¤¬¤·¤Æ¡£¸þ¤³¤¦¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ç¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤·¤Æ¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£