¡Ö¤Þ¤µ¤Ëè«Á³¡×¡Ö¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Çµ¯¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÈá·à¡É¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶Ã¤¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É½¾ð¤ò¡Ä¡×
¡¡¸½ÃÏ£±·î14Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àá¡ÊDÁÈ¡Ë¤Ç¡¢U-23¥¤¥é¥¯ÂåÉ½¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¡£¾×·â¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡63Ê¬¤ËPK¤ÇÀè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¥¤¥é¥¯¤Ï¡¢¤³¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¤¤Ã¤Æ¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÍÇË¤Ç¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à£³Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢Æ±£·Ê¬¤Ë¤â¼ºÅÀ¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¹õÀ±¤ÇÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÁÈ¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÄ¾ÇÅ吧¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ëè«Á³¡£¥¤¥é¥¯¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄËº¨¤ÎÇÔËÌ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¡ª¥¤¥é¥¯Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÇÔ¤ì¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖU-23¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë£²¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥¤¥é¥¯¤ò£²¡Ý£±¤ÇÇË¤ê¡¢¥¤¥é¥¯¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ÎË¾¤ß¤òÀä¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥¤¥é¥¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï´°Á´¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ËÅ·¹ñ¤«¤éÃÏ¹ö¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
