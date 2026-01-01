¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡ÂçµÜ¶¥ÎØ¾ì¤ÎG3¡ÖÅìÆüËÜÈ¯¾ÍÁÒÌÐµ­Ç°ÇÕ¡×¤¬2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï11R¤À¡£

¡¡SÈÉ¿¿¿ù¤¬Ãæ¿´¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤éµ¡Æ°ÎÏ¤¬°ã¤¦¡£ºÇ½ªÅª¤Ë´¬¤­ÊÖ¤·¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ë¡£ÃÏ¸µ½É¸ý¤¬Â³¤¯¡£·ê¤ÏÃ±µ³¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÌîÅÄ¡£

¡¡¡ã1¡ä½É¸ýÍÛ°ì¡¡ÉôÉÊ¤ò´¹¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡£¿¿¿ù·¯¡£

¡¡¡ã2¡äº·²å¾º´îÏº¡¡¼«ÎÏ¡£

¡¡¡ã3¡äÌîÅÄ¸»°ì¡¡Ã±µ³¡£º£´ü¤ÏÁ´¤ÆÃ±µ³¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¡£

¡¡¡ã4¡äÎëÌÚ¿­Ç·¡¡¿ÀÅÄ·¯¤Ø¡£

¡¡¡ã5¡ä¿¿¿ù¾¢¡¡¸åÎØ¤¬²õ¤ì¤¿¡£¼ÖÎØ¤ò¼Ú¤ê¤ë¡£¼«ÎÏ¡£

¡¡¡ã6¡äÎëÌÚµ±Âç¡¡¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã5¡ä¡ã1¡ä¡£

¡¡¡ã7¡äºù°æÀµ¹§¡¡Í¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¡ã2¡ä¤Ø¡£

¡¡¡ã8¡äÆ£²¬Î´¼£¡¡Ã±µ³¡£

¡¡¡ã9¡ä¿ÀÅÄÎ¶¡¡¿­¤Ó¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼«ÎÏ¡£