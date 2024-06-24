¥é¥¯¥í¥¹½÷»Ò¡¡7·î³«ËëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½é¤ÎÉ½¾´ÂæÁÀ¤¦¡¡µÜÂôHC¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬¸ÞÎØ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥é¥¯¥í¥¹¶¨²ñ¤Ï15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢1997Ç¯°ÊÍè¤Î¼«¹ñ³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²Æ¤Î½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê7·î24Æü¡Á8·î2Æü¡¢ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ê¤É¡Ë¤Î³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡£µÜÂôÌÀÆü¹á¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê38¡Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬¸ÞÎØ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ä¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È²áµîºÇ¹â5°Ì¤òÄ¶¤¨¤ë3°Ì°ÊÆâ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¥é¥¯¥í¥¹¤Ï28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç120Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â»Ü¡£¸ÞÎØ¤Ï6¿ÍÀ©¤À¤¬¡¢10¿ÍÀ©¤ÇÎ×¤àº£Âç²ñ¤Ï¸ÞÎØÁ°ºÇ¸å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤È¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç½µËö¤Ë¶¯²½¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶ÐÌ³¤ÎÆ£ÅÄÎÜÆà¼ç¾¡Ê26¡áNeO¡Ë¤Ï¡ÖÁê¼ê¤è¤êÀè¤ËÆ°¤½Ð¤·¡¢Àè¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤ÈÌö¿Ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£