¥¢¥á¥ê¥«ºâÌ³¾Ê¤Ï15Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿ÂÎÀ©¥Ç¥â¤ÎÃÆ°µ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥¤¥é¥óÅö¶É¼Ô5¿Í¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë°ì´Ä¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«ºâÌ³¾Ê¤Ï15Æü¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿ÂÎÀ©¥Ç¥â¤ËÂÐ¤·»ÄÇ¦¤ÊÃÆ°µ¤ò¤·¤¿¼óËÅ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤é5¿Í¤ËÂÐ¤·À©ºÛ¤ò²Ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¡Ö»¦³²¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ú¤Â³¤¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ø¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ë½»¤à¥¤¥é¥ó¿Í¤Î½÷À¤¬15Æü¡¢NNN¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ìÀè½µ¤«¤é²ÈÂ²¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¾¥Õ¥é¡¦¥â¥¢¥Ã¥ì¥ß¡¼¤µ¤ó
¡Ö²ÈÂ²¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¶²¤í¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤ÎÁÄ¹ñ¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¿Í¡¹¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ïº£¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×