¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¡G1Á´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ûºä¸µ¿¿°ì¤Î¡íÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡í¤Ï±©ÌîÄ¾Ìé¡¡Í¥½Ð²Ì¤¿¤·¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤ÎG1¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï³«Àß73¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï5ÆüÌÜ¡£ºä¸µ¿¿°ìµ¼ÔÃ´Åö¤Î¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×¤Ï±©ÌîÄ¾Ìé¡Ê30¡áÊ¡²¬¡Ë¤«¤é¡¢¤³¤ó¿È¤Î¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡3ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿±©Ìî¡£4ÆüÌÜ¤Ï4Ãå2ËÜ¤Ç10°Ì¤Þ¤Ç¸åÂà¡£½àÍ¥Æþ¤ê¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¥¡¼¥×¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö3ÆüÌÜ¤«¤é¥º¥ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¤¬¥¿¥ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ°È÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¾¡Î¨¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¤ËÌá¤ì¤ÐÀï¤¨¤ë¡×¤È¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏÀ°È÷¾ì¤ËÄ¾¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏG1¤Ç½àÍ¥¾¡2²ó¡¢SG¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×Í¥½Ð¤È³èÌö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ú¥é¤ÎÄ´À°¤¬¹ç¤ï¤º´°Á´Éü³è¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤Î»þ¤ËÁ´¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ê¼Äºê¡Ë¿Î»Ö¤µ¤ó¤¬¥Ú¥é¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¥é¤Ï´Ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¯¤á¤ÎÄ´À°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð¸ý¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä´À°ÌÌ¤Ï²óÉüÅÓÃæ¤À¤¬¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤È¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤äÁà½ÄÌÌ¤Ç¤Ï²¿¤éÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¹ç¤âÆþ¤ë¡£23Ç¯¤Î70¼þÇ¯¤Ç¤Ï1¹æÄú¤ÇÍ¥½Ð¤¹¤ë¤â¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÌµÇ°¤µ¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¹¥·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡Úºä¸µ¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û10R¡¢¥«¥É¤«¤é·þ¤ê¡¢·þ¤êº¹¤·¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ÆÆÍÇË¤òÁÀ¤¦¡£¡ã4¡ä¤«¤é¡ã1¡ä¡ã2¡ä¡ã3¡ä¡£