¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡G2ÃáÉãµÜÈÞµÇ°ÇÕ¡¡½éÆü¡Û12R¤ÏÃæÅç¹§Ê¿¡¡¥¤¥ó¤«¤éÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯Àè¥Þ¥¤ÂÖÀª
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤ÎG2¡ÖÂè69²ó·ë³ËÍ½ËÉ»ö¶È¶¨»¿¡¡ÃáÉãµÜÈÞµÇ°ÇÕ¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü12R¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Ó¤ï¤³¥É¥ê¡¼¥à¤À¡£
¡¡Á°¸¡µ¤ÇÛ¤Ï¡¢¤¤¤¤ÉôÎà¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃæÅç¤¬¥¤¥ó¤«¤éÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯Àè¥Þ¥¤ÂÖÀª¤ËÆþ¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤¿¤¤¡£³Þ¸¶¤Ï¤¦¤Þ¤¯1ÈÖº¹¤·¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤«¡£ÂÀÅÄ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¼«ºß¤Ë¹½¤¨¤Æ¹¥°Ì¿Ê½Ð¡£Áá¤¯¤âÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÂçÊ÷¤Ï¥«¥É¤«¤é°ì·â¡£¥³¡¼¥¹ÉÔÍø¤Ç°õ¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£¸¶¤ÈÂôÅÄ¤ÎÆ°¤¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÊ÷¤¬·þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÆ£¸¶¤ËÀä¹¥¤ÎÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¤«¡£ÂôÅÄ¤ÏÂç³°¤ÇÉÔÍø¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤¬¡¢¿©¤¤¹þ¤ó¤ÇÃÏ¸µ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã1¡äÃæÅç¹§Ê¿¡¡¤â¤é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ·±¤ÇÄ¾Àþ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥í¡¼¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¡Êµ¯¤³¤·¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤Ç°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ã2¡ä³Þ¸¶Î¼¡¡¤¤¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã3¡äÂÀÅÄÏÂÈþ¡¡½ÐÂ¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Á°Àá¤ËÅ¾Ê¤¤ÈÄÀË×¤ò¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤â´¹¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¸µ¡¹¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤éÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã4¡äÂçÊ÷Ë¡¡¥Ú¥é¤Ï¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°¤¯¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¾¡Î¨¤Ï°¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã5¡äÆ£¸¶·¼»ËÏ¯¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¿¤Ó¤Ë´ó¤»¤ÆÃ¡¤¤¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê²óÅ¾¤¬½Ð¤¿¤·¡¢ÈÉ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ´ÖÀ°È÷¤Ç¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã6¡äÂôÅÄ¾°Ìé¡¡ÆÃ·±¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÁ°Àá¤è¤êÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï´ªÄÌ¤ê¡£