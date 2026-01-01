±ÊÀ¥Î÷¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¤Î¡ÈÂç¤¤¯¤ÆÉÝ¤¤¡É°õ¾Ý¤¬ÊÑ²½¡¡°Õ³°¤Êº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¶¦±é¼Ô¡¦°ËÆ£±ÑÌÀ¤Î°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï±ÊÀ¥¤È°ËÆ£¤Î¤Û¤«¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤â½ÐÀÊ¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Þ¤º¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤¡£¤è¤¦¤ä¤¯1ÏÃ¤¬´°À®¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Ï²Æ¤Ë½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤ò¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÉôÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤Ç¡¢ÆüÍËÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Û¤É¡¢ºîÉÊ¤Î½ÐÍè¤Ë¼«¿®Ëþ¡¹¤Î¤è¤¦¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÆüÍË·à¾ì»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ê¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¡Ë·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Êª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡±ÊÀ¥¤¬±é¤¸¤ëÌò¤Ï¡¢Î¢ÁÈ¿¥¤Î¼Â¹ÔÌò¡£»öÁ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿Ìò¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÉôÊ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤É¤ÎÌò¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡£Ë½ÎÏÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼«¿È¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ëÅß¶¶¤Ï¡¢¤¿¤À¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤Ê¤ê¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÅß¶¶¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤àÌ¸ÌðÌò¤Ï¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÆ£ß·¡£¡Ö¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤È¤Ï¶õµ¤´¶¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹Æ£ß·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ë¤¢¤ó¤Ê±éµ»¤ò¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤à¤·¤í³Ø¤Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ËÆ£¤Î°õ¾Ý¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¡£°ËÆ£¤Ï¸½¾ì¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤¯¤ÆÉÝ¤¤¿Í¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡È¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤º¹¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤ó¤ä¡ª¡É¤È¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ì¤ì¤ª¤«¤¤È¤«ÀùÌß¤òº¹¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹«¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òº¹¤·Æþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤«¤ï¤¤¤¤¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
