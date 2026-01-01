¥¿¥¤ 2ÆüÏ¢Â³¤Ç¥¯¥ì¡¼¥óÍî²¼¡¡2¤Ä¤Î¸½¾ì¤ÏÆ±¤¸·úÀß²ñ¼Ò¤¬¹©»öÀÁ¤±Éé¤¦¡¡¥¢¥Ì¥Æ¥£¥ó¼óÁê¤Ï±¿Í¢¾Ê¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤ò»Ø¼¨
¥¿¥¤¤Ç¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤Ç·úÀß¸½¾ì¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Íî²¼¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ì¥Æ¥£¥ó¼óÁê¤Ï¡¢Æ±¤¸·úÀß²ñ¼Ò¤¬¹©»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦±¿Í¢¾Ê¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤Ç¤Ï14Æü¡¢ÅìËÌÉô¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Íî²¼¤·¡¢ÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿Îó¼Ö¤òÄ¾·â¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢32¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íâ15Æü¤Ë¤â¡¢¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¶á¹Ù¤Ç·úÀßÃæ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¹â²Í¶¶¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬°ìÈÌÆ»¤ËÍî²¼¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤Î¥¢¥Ì¥Æ¥£¥ó¼óÁê¤Ï¤³¤Î2¤Ä¤Î¸½¾ì¤ÇÆ±¤¸·úÀß²ñ¼Ò¤¬¹©»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÍ«Î¸¤¹¤Ù¤»öÂÖ¤À¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿Í¢¾Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
