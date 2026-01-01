¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡¡¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¸å¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤ÈÁø¶ø¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¡Ö¤¨¤¨¤Ã!?¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤Î»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Æ±¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¸å¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Àµ·îµÙ¤ß¤Î´Ö¤Ë¡Ö²¶¤Ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿»³Æâ¡£¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ÏÌµ»ö¤Ë½ªÎ»¤·¡ÖÁ°Æü¤«¤é¤´¤Ï¤óÈ´¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¿©»ö·ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¡×¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃËÀ¤«¤é¡Ö»³Æâ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í?¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¡È¤¦¤ï¡Á¡É¤È²¶¤Ï°ì½Ö»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÀ¨¤¤¿Â»Î¤Î¿Í¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¡È¤É¤¦¤â¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤¬¡Ö¤¢¤Î¡Ä°¦É²¸©ÃÎ»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£À¼¤ò¤«¤±¤ÆÍè¤¿¿ÍÊª¤Ï°¦É²¸©ÃÎ»ö¤ÎÃæÂ¼»þ¹»á¤Ç¡¢»³Æâ¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤Ã!?°¦É²¸©ÃÎ»ö!?¤â¤¦¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¤¬¡ÖÅìµþ¤Ç¼õ¤±¤Æ¤Ï¤ó¤Í¤ä¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»³Æâ¤Ï¡Ö¸å¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢·Ä±þµÁ½Î¤Î¤È¤³¤ÇËÍ¤Ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Ä±þµÁ½Î¤¬½Ð¿È¤Î°¦É²¸©ÃÎ»ö¤ÎÊý¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×²¦¼Ô¤Î¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤¬°¦É²¸©¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë±ï¤â¤¢¤ê¡¢ÃæÂ¼ÃÎ»ö¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Î¡Ø¤¿¤¯¤í¤¦¡Ù¤¬M-1¤â³Í¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£Çä¤ì¤ëÁ°¤«¤éÈÖÁÈ¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¡¢º£¸å¤È¤â¡Ø¤¿¤¯¤í¤¦¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£