ÂçºåÉÜ¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ ÃÎ»ö
¡Ö¤¢¤¹¡Ê16Æü¡ËÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ò¼­¿¦¤·¡¢½ÐÄ¾¤·ÃÎ»öÁªµó¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×

¤­¤Î¤¦¤Î²ñ¸«¤ÇÍè·î¤Ë¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÈÂçºå»Ô¤Î²£»³»ÔÄ¹¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï¤­¤ç¤¦¼­¿¦´ê¤òÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

ÂçºåÉÜ»Ô¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÉû¼óÅÔ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯Æó½Å¹ÔÀ¯¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±Ì±°Õ¤òÌä¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¤³¤ì¤¬Âçºå¤ÎÌ¤Íè¡¦À®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×

°ìÊý¤Ç¡¢½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ý¿·¤ÎÂçºå»ÔµÄÃÄ¤«¤é¤Ï¡Ä

°Ý¿· Âçºå»ÔµÄÃÄ¡¡¹â¸«Î¼ ´´»öÄ¹
¡ÖÁ´ÂÎ²ñµÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤·¤­¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×

¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤«Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÂÐ¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£