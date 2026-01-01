ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡ÖÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ¡×ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤Ç°ì¿ÍÆóÌòÄ©Àï¡¡¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤¬Î¢ÏÃ¹ðÇò¡ª¡©¤¢¤Þ¡Á¤¤ÁÇ¤Î´é¤Ø¤Î¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê£´£²¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡Ê£±£¸Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸å£¹¡¦£°£°¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¡¢¶¦±é¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ê£³£·¡Ë¡¢£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡¦±ÊÀ¥Î÷¡Ê£²£¶¡Ë¡¢£Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡¦Æ£ß·ÎÃ²Í¡Ê£³£²¡Ë¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£°ì¿ÍÆóÌò¤ËÄ©¤àÎëÌÚ¤Ï¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÇ®ÊÛ¡£ÌòÊÁ¤«¤éÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ë¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤¹¤ë»þ¤ÎÏÃ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¸ì¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ìó£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÆüÍË·à¾ì¡×¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚ¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢Á±¤È°¤Î´Ö¤ò¹Ô¤¸ò¤¦£²¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡£¤è¤â¤ä¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¡ÖºÆµ¯Æ°¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Îº£ºî¡££±¿ÍÌÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¡£¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢£²¿ÍÌÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤Ë¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ì¤Î¼ç±é¤Ï¡¢£²£±Ç¯£··î´ü¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Å£Ò¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡×¡¢£²£³Ç¯£±£°·î´ü¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×¤ËÂ³¤£³²óÌÜ¡£º£ºî¤Ç¤Ï¤è¤êÊ£»¨¤Ê±éµ»ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ¤Î¤è¤¦¤ÊµÓËÜ¡£¤³¤ÎµÓËÜ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¹âÍÈ´¶¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂç¤¤Ê¼«¿®¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡Ìò¼Ô¤Î´é¤«¤éÁÇ¤Î´é¤Ø¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£ÆüÍË·à¾ì½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¸ÍÅÄ¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÊý¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆü´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ËèÆü¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞËÍ¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢µÕ¤Ë¸ÍÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤Ç¡×¤È¡ÈË½ÏªÊÖ¤·¡É¡£±ÊÀ¥¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¸ÍÅÄ¤Ï¡ÖÊ¸»ú¤¬¸«¤¨¤ë¸Â¤ê¡¢¡Ê¤½¤ÎÂ¾¤Î¤³¤È¤Ë¡Ë¶½Ì£¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÀþ¤¬£²ËÜ¤°¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÉÔ¶ñ¹ç¤ÎÃû¸õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö£±²ó¼«Å¾¼Ö¤ÇÆ§¤ó¤Å¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¢¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ç¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤Î¤«¤´¤Ë¥Ý¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Î¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥¹¡¼¤Ã¤ÆÍî¤Á¤Æ¡¢¸å¤í¤Î¼ÖÎØ¤Ç°ú¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃ²¤¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£