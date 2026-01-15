¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¡WBCÆüÊÆÂÐ·è¤ÇÂçÃ«¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤!?¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤òÂÇ¤Á¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÇWBC¤Ç¤ÎÆüÊÆÂÐ·è¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö·è¾¡Àï¤È¤«¤ÇÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤«¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°¤¤Í½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤òÂÇ¤Á¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ï¸å¤í¸þ¤¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤ËMLB¤Î¸ø¼°X¤¬¡ÖÈà¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤¬ÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ#WorldBaseballClassic¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¡×¤È¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Çºòµ¨¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¥³¥ó¥Ó¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬¤¹¤Ç¤Ë»²Àï¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âºòµ¨15¾¡¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¦¥§¥Ö¤ä¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¹äÏÓ¡¦¥ß¥é¡¼¤â½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥²¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¤È¥ì¥¤¥º¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Ìî¼ê¤â¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢ºòµ¨MLBºÇÂ¿60È¯¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¼çË¤¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Ê¤É¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¡×¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤¬¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤Î¸½ÌòÉüµ¢¤Ç²Ã¤ï¤ê¡¢2017Ç¯¤ÎÂè4²óÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÀ¤³¦°ìÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï08Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é18Ç¯´Ö¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤ÇÄÌ»»223¾¡¤òµÏ¿¡£3ÅÙ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡¢1ÅÙ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¡£ºòÇ¯7·î¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å20¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»3000Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤ÆÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£