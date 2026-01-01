±ÊÀ¥Î÷¡¢Ï¢¥É¥é½é½Ð±é¤Î¥ß¥»¥¹ Æ£ß·ÎÃ²Í¤òÂçÀä»¿¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡×
¡¡1·î18Æü¥¹¥¿ー¥È¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬TOKYO NODE¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ê¥ê¥Öー¥È¡áºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¡Ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¥Õ¥¡¥ß¥êー¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£
¡¡Á±ÎÉ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È°ÆÁ·º»ö¤ÎÆóÌò¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚ¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ¤Î¤è¤¦¤ÊµÓËÜ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡ー¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤³¤ÎÆñ¤·¤¤Ìò¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤ä¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¸ÍÅÄ¤Ï¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ç¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´Ê·é¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¡Ö¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¡¢ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤òµ¿¤¤Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤È¸ÍÅÄ¤Ï±Ç²è¡ØÍ½¹ðÈÈ¡Ù¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Íí¤ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤¬¡È¤Û¤Ü½é¶¦±é¡É¡£¸ÍÅÄ¤ÏÎëÌÚ¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖËèÆüËèÆü¡¢´Å¤¤Êª¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ÎMrs. GREEN APPLE¡¦Æ£ß·¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ï12Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢±éµ»¤Î¸½¾ì¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¶õµ¤´¶¤â¥Æ¥ó¥Ý´¶¤â°ã¤¦¤ó¤À¤È¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶²½Ìµ¤Ì£¡£¡Ö³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤ªÍ¥¤·¤¯¤Æ¡£¤È¤¯¤ËÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òºÙ¤«¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×¤È¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£ß·¤ÈÎ¢¼Ò²ñ¤Ç¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤¬ÆüÍË·à¾ì¤Ã¤Æ¤À¤¤¤Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤¦¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦±éµ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£Æ£ß·¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤£¡Ä¡Ä¤Û¤ó¤È¡©¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±ÊÀ¥¤Î¡Ö¤Û¤ó¤È¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È°ÂÅÈ¡£¤µ¤é¤Ë±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤Ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Æ£ß·¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÇÁÈ¿¥¤Î´´Éô¡¦°ÂÆ£Ìò¤ò±é¤¸¤ëÄÅÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¼çÌòµé¤Î°¤¤´é¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÇÐÍ¥¥âー¥É¤Ç¸ì¤ê¡¢¡Ö1ÏÃ¤âÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£1ÉÃ¤â¡£¤³¤ìÌóÂ«¡ª¡×¤È¡È»ØÀÚ¤ê¡É¥Ýー¥º¤òÏ¢È¯¡£SNS¤Ë½ñ¤¹þ¤àºÝ¤Ë¤Ï¡Ö#°ÂÆ£¡Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¢¥ó¥É¥¦¡Ë¡×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤·¤¤ê¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡Öº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¶¦±é¼Ô¤Î°Õ³°¤ÊÎ¢¤Î´é¡×¤òË½Ïª¤¹¤ë´ë²è¥³ー¥Êー¤Ø¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Éー¥Ê¥Ä²°¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÎëÌÚ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖµîÇ¯¤Î²Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÃå¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤Ë¡Ø²¿¡¢I¡Çm donut¤Ã¤Æ¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£ÎëÌÚ¤Ï¡¢¼«¿È¤â¡Öevery day donuts¡×¤È¥í¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½Á°¤Ë2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥Éー¥Ê¥ÄT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÆ÷¤ï¤»¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢ËÍ¤¿¤Á¡£µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¢¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È³Ú¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡¢´Æ»¡´±Ìò¤Î°ËÆ£¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Éー¥Ê¥Ä¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¡Ö¤Ì¤ì¤ª¤«¤¤È¤«¡¢¤»¤ó¤Ù¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ï¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾¡¼ê¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÈäÏª¡£¡Ö¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¡¢¥¤¥áー¥¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤Ì¤ì¤ª¤«¤¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢¤«¤Ã¤¿¤¤¡Ê¹Å¤¤¡Ë¤»¤ó¤Ù¤¤¿©¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÇÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤ò±é¤¸¤ëËÌÂ¼¤«¤éÆ£ß·¤Ø¤Ï¡¢¡ÖÅÓÃæ¤Þ¤ÇMrs. GREEN APPLE¤Î¿Í¤À¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ê¤ÎÁÂ¤µ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¼Çµï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¤¥Ø¥³¥Ø¥³¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤³¤Î¿Í¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¹ø¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ£ß·¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡¢¤Î¤Á¤Ë»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡Æ£ß·¤âÅö»þ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò²û¤«¤·¤ß¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Üー¥«¥ë¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤«¤é¡Ø¼«Ê¬¤ÎÀ¸¶È¤¬²¿¤Ê¤Î¤«Ëº¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÂÅ¶¨¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤óÊý¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í°ìÇÜ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡£ËÍ¤À¤«¤é¤³¤½³Ø¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë·º»öÌò¤ò±é¤¸¤ë¼¬ÅÄ¤Ë¥¯ー¥ë¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖµÙ·Æ»þ´Ö¤ËÊÔ¤ßÊª¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ì¤ë¡£¼¬ÅÄ¤ÏËÜºî¤Î¸½¾ìÃæ¤Ë¤â²´éÚ¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤òÊÔ¤ó¤ÇÃÓÅÄÅ´ÍÎ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¤¥±¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤¬¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÌ¼¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·Ï¢Â³¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤è¤ê¤â²ÈÂ²¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥¢¥Ôー¥ë¡£¡ÖÆüÍË¤ÎÌë¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢²ñ¸«¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
