¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡¡²ÈÂ²¤Ç1Çñ12Ëü±ß¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤â¡È¥È¥é¥Ö¥ë¡É¡¡¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦µö¤µ¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤Î»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Æ±¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£Àµ·îµÙ¤ß¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¡È¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Í§¿Í²ÈÂ²¤ÈÆá¿ÜÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»³Æâ²È¡£Í§¿Í²ÈÂ²¤ÏÆá¿Ü¤ËÊÌÁñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Àè¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¡£»³Æâ¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤â¤»¤Ã¤«¤¯Àµ·î¹Ô¤¯¤«¤é¡×¤È¤·¤Æ¡Ö1Çñ12Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¼è¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ê³È¯¤·¤Æ¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Íè¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¥Î¡¼¥Þ¥ëÀ¶ÁÝ¤«¡¢Ì¤»ÈÍÑ¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¤Î¥¨¥³À¶ÁÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£»³Æâ¤Ï¡ÖÁ´Á³¥¨¥³À¶ÁÝ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¥³À¶ÁÝ¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö2ÆüÌÜ¡¢Éô²°¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥Ù¥Ã¥É¤È¤«½Ð¤¿»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤¯¤Ã¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¡Ö¤½¤ì¥¨¥³¤«?¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥·¡¼¥Ä¤òÂØ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁ´Á³¤¤¤¤¤Í¤ó¡£¥·¡¼¥Ä¤ò2Æü´ÖÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¤«Á´Á³¤¤¤¤¤·¡¢Ëí¥«¥Ð¡¼¤È¤«±ø¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é°ì½ï¤Ç¤¤¤¤¡£Á´Á³¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡Ä¤¯¤Ã¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ï¡Ä¤½¤ì¥¨¥³¤«?¤ó?¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ä¤ó¡£À¶ÁÝ¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤µ¡¢ÊÌ¤Ë¥á¥¤¥¥ó¥°¼«ÂÎ¤Ï¡Ä¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£À¶ÁÝ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ï¿·ÉÊ¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¸µ¤Î¾ì½ê¤Ê¤É¤ËÌá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡Ö¤¿¤À¥Ù¥Ã¥É¤Ï¤¯¤Ã¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Î¤Þ¤Þ¡×¤È²¿ÅÙ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÊ¤Ï¡Ö¥¨¥³À¶ÁÝ¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Éô²°¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¨¤¨¤Ã?¡×¤È¾×·â¡£»³Æâ¤¬¡Ö¥¨¥³À¶ÁÝ¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ºÊ¤â¡Ö¤¤¤ä¥¨¥³À¶ÁÝ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î?¡×¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Éô²°¤òºÙ¤«¤¯¸«¤ë¤È¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÆ¦¤Ò¤¤¤¿¤Î¤è¡£Æ¦¤Ò¤¤¤¿À×¤È¤«¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¡Ö¥¨¥³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥¨¥³À¶ÁÝ¤È¤Ï¡×¤Ç¸¡º÷¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÁêÊý¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¤é¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦1¸Ä¡Ä¤³¤ì¥¢¥«¥ó¤ä¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ä¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¥¿¥Ð¥³µÛ¤ï¤ó¤ä¤ó¤«¡£µÛ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤ÎÀè¤Ã¤Á¤ç¤ÎµÛ¤¤³Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬2¤Ä¡¢´ù¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ý¥ó¥Ã¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤½¤ì¤Ï²¶¤¬Êª¤òÆ°¤«¤·¤¿¤éÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈµÛ¤¤³Ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡ÖÁ°¤Î¿Í¤¬µÛ¤Ã¤Æ¤ÆÊÒÉÕ¤±Ëº¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁÝ½ü¤ËÍè¤¿¿Í¤¬µÛ¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¥À¥á¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¥À¥á¥À¥á¡£¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¥À¥á¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¼ºË¾¡£ºÊ¤«¤é¥Ù¥Ã¥É¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤¬¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¼Õ¤é¤ì¤Æ¤âYouTube¤Ç¸À¤¤¤Ë¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦µö¤µ¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¤â¤¦¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×ÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡Ö¥Û¥Æ¥ëÌ¾¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤ÈÇÛÎ¸¤ÏËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£