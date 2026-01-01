¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¡×¡¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¡ÈË½Ïª¡É¡ÖÀ¨¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á(37)¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×(18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¼ç±é¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚÎ¼Ê¿(42)¤«¤é¡ÈÈëÌ©¡É¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ê¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÆüÍË·à¾ì»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÅÜ¤È¤¦¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£º£²ó¤¬ÆüÍË·à¾ì½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¸ÍÅÄ¤Ï¡¢ÁáÀ¥¤Î¤â¤È¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤ë¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦¹¬¸å°ì¹á¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤ÈÎëÌÚ¤Ï2015Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÍ½¹ðÈÈ¡×(ÃæÂ¼µÁÍÎ´ÆÆÄ)°ÊÍè¡¢Ìó11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤òº£²ó¤è¤¦¤ä¤¯½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸ÍÅÄ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ¨¤¯ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç´ÆÆÄ¤ä¶¦±é¼Ô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬À¨¤¯ËÍ¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡£°ì½ï¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤¬²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤¬¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤À¤±¤¬À¨¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆÍÁ³¡ÈË½Ïª¡É¤·¤¿¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¡ÖÊ¸»ú¤Ï¸«¤¨¤ë¤«¤é¡Ä¡£¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤È¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ¼Ê¿¤¯¤ó¤Ë¡È¥Ð¥¥Ð¥¤ä¤ó¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤µ¤¹¤¬¤Ë¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤¤´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÍî¤È¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö(¥¹¥Þ¥Û¤Î)Î¢¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¥Ð¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤Þ¤¢¤¤¤¤¤«¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£