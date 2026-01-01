ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ö¥ß¥»¥¹¤Î¿Í¤À¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë¡Ä¡×Æ£ß·ÎÃ²Í¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É¤ËÆüÍË·à¾ì»£±Æ½ªÈ×¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤º¡¡¶¦±é¿Ø¤â¶Ã¤
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ(51)¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×(18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£ËÜºî¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×Æ£ß·ÎÃ²Í(32)¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ê¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÆüÍË·à¾ì»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÅÜ¤È¤¦¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£ËÌÂ¼¤ÏÎ¢¤Î´é¤ò»ý¤Ä¥´¡¼¥·¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂåÉ½¡¦¹çÏ»ÏË¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤¬ËÜºî¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×Æ£ß·ÎÃ²Í¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÅÓÃæ¤Þ¤ÇMrs. GREEN APPLE¤Î¿Í¤À¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÁÂ¤µ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡×¤È¶Ã¤¡£²ñ¾ì¤â¤¶¤ï¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¤Ï¡Ö(Æ£ß·¤Ï)ËÍ¤Î¼ê²¼¤ÎÌò¤Ç¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÉÝ¤¤¤³¤È¤âÊ¿µ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤ÊÉÝ¤¤°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÌò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¤Î¥«¥á¥é¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ô¥Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÊÑ²½¤¬À¨¤¯¤Æ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È²Î¼ê¤µ¤ó¤Î¥ª¡¼¥é¤Ã¤Æ°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¿Í¤ÏÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¿Í¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤À¨¤¯¹ø¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ£ß·¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö·ë¹½¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤È»£±Æ¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ê¤Î¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÈÎÙ¤Ç¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ£ß·¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë(Âç¿¹¸µµ®)¤«¤é¡È¼«Ê¬¤ÎÀ¸¶È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«Ëº¤ì¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÂÅ¶¨¤¹¤ë¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤óÊý¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢³§¤µ¤ó¤è¤ê¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È¡£³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸½¾ì¤ËËè²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÌÂ¼¤¬´¶¿´¤¹¤ë¹ø¤ÎÄã¤µ¤ÎÍ³Íè¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£