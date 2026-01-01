¥ß¥»¥¹Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬ÆüÍË·à¾ì¤ÇÏ¢¥É¥é½é½Ð±é¡¡¥Ü¡¼¥«¥ëÂç¿¹¸µµ®¤«¤é¡È¶â¸À¡É¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸¶È¤Ï²¿¤«Ëº¤ì¤ë¤Ê¡×
¡¡¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×Æ£ß·ÎÃ²Í(32)¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×(18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£ËÜºî¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÆ£ß·¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÂç¿¹¸µµ®(29)¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¡Ö¶â¸À¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ê¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÆüÍË·à¾ì»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÅÜ¤È¤¦¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£Æ£ß·¤ÏÎ¢ÁÈ¿¥¤Î¼Â¹ÔÌò¤Ç¡¢±ÊÀ¥Î÷Ê±¤¹¤ëÅß¶¶¹Ò¤Î¥Ð¥Ç¥£¤ÎÌ¸ÌðÄ¾ÅÍ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Æ£ß·¤ÏºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÏÃ¤¬¿Ê¤à¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥·¡¼¥ó¤¬¿Ê¤à¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¤ÎËÜÅö¤Î¿´¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î´é¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ËºÝ¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Âç¿¹¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸¶È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«Ëº¤ì¤ë¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÂÅ¶¨¤¹¤ë¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤óÊý¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢³§¤µ¤ó¤è¤ê¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È¡£³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸½¾ì¤ËËè²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£