¥ß¥»¥¹Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¸½¾ì¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¡×¡¡ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤Ï¡ÖÅÓÃæ¤Þ¤ÇMrs. GREEN APPLE¤Î¿Í¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡Ê18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÂçÎÌ¤Î¤ªÌÌ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡Ä¡Ä¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÆ£ß·ÎÃ²Í¡õ±ÊÀ¥Î÷¤é
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüÍË·à¾ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¹õ´äÊÙ»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¡¢¹½ÁÛ¤Ë3Ç¯¤ò¤«¤±¤¿Ä¶ÎÏºî¤À¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²Êâ¤Î´é¤Ë¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤·¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÅÜÅó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æ£ß·¤¬±é¤¸¤ëÌ¸ÌðÄ¾ÅÍ¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤¬±é¤¸¤ëÅß¶¶¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃç´Ö¡£ÊÂ³°¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬°¤¯·ÚÇö¤À¤¬¡¢Åß¶¶¤ÎÌ¿Îá¤Ë¤ÏÃé¼Â¤Ë½¾¤¦¡£
¡¡½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ£ß·¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÅÇÏª¡£¡Ö¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ï11Ç¯¡¢12Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢±éµ»¤Î¸½¾ì¤Ï¶õµ¤´¶¤â¥Æ¥ó¥Ý´¶¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¤½¤Î°ã¤¤¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö³§¤µ¤óËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤¬ºÙ¤«¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤â¤È¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤¹¤ë±ÊÀ¥¤Ï¡¢Æ£ß·¤Î»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤¬ÆüÍË·à¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤¹¤´¤¤¤³¤È¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡ÖËÜ¿Í¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´¤¯¤½¤¦¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î±éµ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢¡Ö¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¤âÆ£ß·¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¹ø¤¬Äã¤¯¤ÆÎéµ·Àµ¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÅÓÃæ¤Þ¤ÇMrs. GREEN APPLE¤Î¿Í¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ê·°Ïµ¤¤«¤éÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Æ£ß·¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤«¤é¡Ø¼«Ê¬¤ÎÀ¸¶È¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÂÅ¶¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇÐÍ¥¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í°ìÇÜ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖËè²ó¡¢³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
