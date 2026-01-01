±ÊÀ¥Î÷¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÌòÊÁ¤¬¡Ö¾¯¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¤Ç¿·¶ÃÏ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤³¤ó¤Ê°ìÌÌ¤¬¡Ä¡×
¡¡¡¡King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡Ê18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüÍË·à¾ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¹õ´äÊÙ»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¡¢¹½ÁÛ¤Ë3Ç¯¤ò¤«¤±¤¿Ä¶ÎÏºî¤À¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²Êâ¤Î´é¤Ë¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤·¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÅÜÅó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡±ÊÀ¥¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È»ëÄ°¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ÎÏ¢Â³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤¼¤ÒËè½µ·ç¤«¤µ¤º¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡±ÊÀ¥¤¬±é¤¸¤ëÅß¶¶¹Ò¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNPOË¡¿Í¤Î¿¦°÷¡£¤½¤ì¤ÏÉ½¤Î´é¤Ç¡¢Î¢¤Ç¤Ï¹çÏ»¤ÎÄ¾Â°¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ¹çÏ»¤Î»Å»ö¤Î¼Â¹ÔÌò¤òÃ´¤¦¡£µ·Æ²¤Ø¤ÎÏ¢Íí·¸¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹çÏ»¤ÎÌ¿Îá¤ËÇØ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢´Æ»ë¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê±é¤¸¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤·¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÉôÊ¬¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ìò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¾¯¤·³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Åß¶¶¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃ±¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÈà¤Ê¤ê¤Î»ö¾ð¤äÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤â´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¡¢ÌòÊÁ¤Î±ü¹Ô¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
