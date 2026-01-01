¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤¬¥Ð¥¥Ð¥¡×¡¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬Ë½Ïª¢ªËÜ¿ÍÀÖÌÌ¡Ö»¨¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡Ê18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»×¤ï¤º´é¤ò¼ê¤ÇÊ¤¤¦¡ÄÎëÌÚÎ¼Ê¿¤ÎË½Ïª¤ËÀÖÌÌ¤¹¤ë¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüÍË·à¾ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¹õ´äÊÙ»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¡¢¹½ÁÛ¤Ë3Ç¯¤ò¤«¤±¤¿Ä¶ÎÏºî¤À¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²Êâ¤Î´é¤Ë¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤·¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÅÜÅó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÎëÌÚ¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤¡£½é²ó¤Ï²¿¤è¤êºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤Î¤ÏºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¶Ã¤¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¡£Ëè½µÆüÍËÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤È¡¢¸ÍÅÄ¤â¡ÖÎ¼Ê¿¤¯¤ó¤¬¡ØÌÌÇò¤¤¡Ù¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¡£ËÜÅö¤ËÂè1ÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢2ÏÃ¡¢3ÏÃ¤È¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤âÌÌÇò¤µ¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤¬Ìó11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢Á°ºî¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍí¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Öº£²ó¤¬½é¶¦±é¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¸ÍÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¸½¾ì¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¼«Ê¬¤È¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³ÎÇ§¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤À¤±µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¡Ê¸ÍÅÄ¤Ï¡Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈË½Ïª¡£¤³¤ì¤Ë¸ÍÅÄ¤ÏÀÖÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÊ¸»ú¤¬¸«¤¨¤ë¸Â¤ê¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£åºÎï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤È¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¸ÍÅÄ¤À¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»¨¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»×¤ï¤º´é¤ò¼ê¤ÇÊ¤¤¦¡ÄÎëÌÚÎ¼Ê¿¤ÎË½Ïª¤ËÀÖÌÌ¤¹¤ë¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüÍË·à¾ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¹õ´äÊÙ»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¡¢¹½ÁÛ¤Ë3Ç¯¤ò¤«¤±¤¿Ä¶ÎÏºî¤À¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²Êâ¤Î´é¤Ë¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤·¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÅÜÅó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤¬Ìó11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢Á°ºî¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍí¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Öº£²ó¤¬½é¶¦±é¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¸ÍÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¸½¾ì¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¼«Ê¬¤È¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³ÎÇ§¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤À¤±µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¡Ê¸ÍÅÄ¤Ï¡Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈË½Ïª¡£¤³¤ì¤Ë¸ÍÅÄ¤ÏÀÖÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÊ¸»ú¤¬¸«¤¨¤ë¸Â¤ê¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£åºÎï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤È¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¸ÍÅÄ¤À¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»¨¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£