¡¡Ê¤ÌÌ¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦±«·ê»á¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤¬¡¢1·î15ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖBOOK¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½µ´Ö1.4ËüÉô¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¡ÖÊ¸·Ý½ñ¡×¤Ç¤Ï3½µÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»7½µÌÜ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯10·îËö¤ËÈ¯Çä¸å¡¢2025Ç¯11·î10ÆüÉÕ¤ÇÊ¸·Ý½ñ¥¸¥ã¥ó¥ë1°Ì¤Ë½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ú¢¨1¡Û¤¹¤ë¤È¡¢12·î1ÆüÉÕ¤Þ¤Ç4½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¤½¤Î¸å¤â2026Ç¯1·î5ÆüÉÕ¤Ç1°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤È¡¢ºÇ¿·1·î19ÆüÉÕ¤Þ¤Ç3½µÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»7½µ¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎßÀÑÇä¾å¤Ï44.8ËüÉô¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¡ÈËÜ¡É¥é¥ó¥¥ó¥° 2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢BOOK¡¦Ê¸¸Ë¤Î2´§¡Ú¢¨2¡Û¤òÃ£À®¤·¤¿¡¢¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£
¡¡Ãø¼Ô¡¦±«·ê»á¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡Ö¿ÞÈÇ¡×¤ä¡Ö³¨¡×¤¬¥Ê¥¾¤ò²ò¤¯¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢¡È¥Þ¥ó¥¬¾®ÀâÅªºîÉ÷¡É¤¬ÆÃÄ§¡£²áµîºî¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¿ÞÈÇ¤¬Â¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢¡Ö¾®Àâ¡×¤È247ÅÀ°Ê¾å¤Î¡ÖÃÏ¿Þ¡×¤ä¡Ö¿ÞÈÇ¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡È¥Þ¥Ã¥×¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£ËÜ¤Ë¿Æ¤·¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤ÁØ¤Ç¤â¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
