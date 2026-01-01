±ÊÀ¥Î÷¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÉôÊ¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤È¿·È¯¸«¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¤Ë¡Ö¤Ì¤ì¤ª¤«¤¡Ä¡×
TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡Ê18ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡¢ÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42¡Ë¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÁáÀ¥Î¦¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤¬¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¤Æ·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ê¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¡Ë·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
King¡õPrince±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤¦NPOË¡¿Í¡Ö¤·¤§¤ë¤¿¡¼¡×¤Î¿¦°÷¤Ë¤·¤Æ¡¢Î¢ÁÈ¿¥¤Î¼Â¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤ëÃË¡¦Åß¶¶¹Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÌòÊÁ¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÉôÊ¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¤È¤«¡£¿Í¤ò¥Ñ¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤ä¤ëÉôÊ¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Åß¶¶¤Ê¤ê¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿±ÊÀ¥¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¦±é¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¡Ê50¡Ë¤¬¸½¾ì¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òº¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉÝ¤¤¿Í¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¤¿Í¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤º¹¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ì¤ì¤ª¤«¤¤È¤«¤»¤ó¤Ù¤¤·Ï¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤È¤«¤Î¤Ã¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶¼Õ¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ê¤ó¤Ç¡£¤Á¤Þ¤¿¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ïº¹¤·Æþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£