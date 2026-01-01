Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬½é¤ÎÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤â¡È2025Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹³Ú¶Ê¡É¼ó°Ì¤Ë¡Ú¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¡Û
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢16ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¡Ù¤Ç¼«¿È½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡È2025Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹³Ú¶Ê¡É¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¥ß¥»¥¹¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¥ß¥»¥¹¤¬½é¤Î¥«¥é¥ª¥±1°Ì¡ªºÇ¿·¡õ²û¤«¤·¤Î¿Íµ¤¶Ê¤â
¢£¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡¢ÄÌ»»33½µ1°Ì¤Î¶¯¤µ¤Ç¼«¿È½é¤ÎÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¼ó°Ì
¡¡Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡Ö½µ´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025/1/20ÉÕ¤Ç½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£5/26ÉÕ¤Þ¤Ç19½µÏ¢Â³¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â6/23ÉÕ¤ÇºÆ¤Ó1°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¡¢9/22ÉÕ¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¡£ÄÌ»»33½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¡×ºîÉÊÊÌÇä¾å¿ôÉôÌç¤Î¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Mrs. GREEN APPLE¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿³èÌö¤¬¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¤Û¤«¡¢12°Ì¤Ë¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×13°Ì¤Ë¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´¡Êfeat.°æ¾å±ñ»Ò¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢TOP30¤Ë·×6¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±°ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤¬TOP30¤Ë6¶Ê¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯ÅÙ¤ÎOfficialÉ¦ÃËdism¤ËÊÂ¤Ö»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡¢Vaundy¡Ö²ø½Ã¤Î²Ö±´¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ËÜºî¤Ï¡Ö½µ´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇÄÌ»»63½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2023Ç¯ÅÙ¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ¯´ÖTOP3Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¶ÍÎ»Ò¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£1995Ç¯10·îÈ¯Çä¤ÎCD¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2009Ç¯ÅÙ¤«¤é2019Ç¯ÅÙ¡Ê11Ç¯Ï¢Â³¡Ë¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤é2025Ç¯ÅÙ¡Ê5Ç¯Ï¢Â³¡Ë¤È¡¢ÄÌ»»16Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇ¯´ÖTOP10Æþ¤ê¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¡×¤Î¡È2025Ç¯ÅÙ¥ê¥ê¡¼¥¹³Ú¶Ê¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£4°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢TOP5¤Ë2ºîÉÊ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¡ØMrs. GREEN APPLE 18º×¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢2025Ç¯1·î¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£ËÜ³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯7·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö½µ´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢2025/2/10ÉÕ¤Ç48°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¸å¡¢4/7ÉÕ¤Ç10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢2025/8/18ÉÕ¤Þ¤Ç20½µÏ¢Â³¤ÇTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2025/8/25ÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Mrs. GREEN APPLE¤È¤·¤ÆÄÌ»»17ºîÌÜ¤Î²÷µó¤òÃ£À®¡£ºòÇ¯ËöÈ¯É½¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊÊÌÇä¾å¿ôÉôÌç¤Î¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç4°Ì¡¢¡Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È2025Ç¯ÅÙ¥ê¥ê¡¼¥¹³Ú¶Ê¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î2°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£ ¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢2024Ç¯10·î¡Á2025Ç¯3·îÊüÁ÷¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯2·î¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨½¸·×´ü´Ö¡§2024/12/23ÉÕ¡Á2025/12/15ÉÕ¡¡¼Â¼Á½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î9Æü(·î)¡Á2025Ç¯12·î7Æü(Æü)
¢¨¥«¥é¥ª¥±¥á¡¼¥«¡¼(Ä´ºº¶¨ÎÏ¡§Âè°ì¶½¾¦(DAMÁí¹ç)¡¢¥¨¥¯¥·¥ó¥°(JOYSOUND))¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿³Æ³Ú¶Ê¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×È¯É½¡£
