¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Î¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤º¹¤·Æþ¤ì¡×¤Ë¶Ã¤ ¥®¥ã¥Ã¥×ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡ÛKing & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬1·î15Æü¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¢¨½é²ó25Ê¬³ÈÂç¡¿1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤Ë¶¦±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë ¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£±ÊÀ¥¤¬ÎëÌÚ¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥¡¢²ñ¸«¤Ç¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ
É½¤Î´é¤Ï»Ò¤É¤â¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNPOË¡¿Í¤Î¿¦°÷¤Ç¡¢Î¢¤Ç¤ÏÎ¢ÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¹çÏ»ÏË¤Î»Å»ö¤Î¼Â¹ÔÌò¤òÃ´¤¦Åß¶¶¹Ò¤ò±é¤¸¤ë±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤â²¿ÏÃ¤«¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸È¿±þ¤Ç¡Ø¤¨¤Ã¡ª¡Ù¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ã¤È¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ÎÏ¢Â³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤¹¤°ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆËè½µ·ç¤«¤µ¤º¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
Åß¶¶¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±é¤¸¤¿Ìò¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ê¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¸½¾ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÉôÊ¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¤È¤«¡¢¿Í¤ò¡Ø¥Ð¡¼¥ó¡ª¡Ù¤È¤«¤ä¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Åß¶¶¤Ã¤ÆÌò¤Ï¡¢¤¿¤À¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅß¶¶¤Ê¤ê¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä³§¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¶¦±é¼Ô¤Î°Õ³°¤ÊÎ¢¤Î´é¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£±ÊÀ¥¤Ï°ËÆ£¤¬²Ä°¦¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤È¤Û¤Ü¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤ÆÉÝ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾¡¼ê¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¢¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é°ËÆ£¤µ¤ó¤«¤é¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤º¹¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤ó¤ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¨¤ì¤ª¤«¤¤È¤«ÀùÌß¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ï¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Î¾è¤Ã¤¿²Ä°¦¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹«¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ïº¹¤·Æþ¤ì¤è¤¦¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤Ï¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡È°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ê¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¡Ë¡É¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÆüÍË·à¾ì»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÅÜÅó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡±ÊÀ¥Î÷¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÌò¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡±ÊÀ¥Î÷¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤
¢¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×
