¶ûÉôÈþº´»Ò¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Úunbilanc¡Û¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¢¥¤¥Æ¥à
¡ÈËÜÊª¤òÃÎ¤ëÀ®½Ï¤·¤¿Âç¿Í¤Ø¡É¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Úunbilanc¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥é¥ó¡Ë¡Û¡£
º£²ó¤Ï¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ê¤É¤Ç¿·ºî¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÌ¾ÉÊ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Àè·îËö¤Ë¡¢ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¶ûÉôÈþº´»Ò¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Úunbilanc¡Û¤È¤Ï¡©¡Û¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úunbilanc¡Û¤òÂåÉ½¤¹¤ëÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥·¥ã¥Ä
¡Ö¡Úunbilanc¡Û¤È¤¤¤¨¤Ð¥·¥ã¥Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¶ûÉôÈþº´»Ò¤µ¤ó¡£
¡Ö¥·¥ã¥Ä¤Îµ¯¸»¤Ï¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ÅÂå¥íー¥Þ¤«¤éºî¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤¬Ä¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¡Úunbilanc¡Û¤Ç¤Ï¡¢Ä«ÌÜ³Ð¤á¤ÆÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¤È¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Úunbilanc¡Û¥ì¥¹¥¿ー¥·¥ã¥Ä\53,900 ¢¨Í½Ìó¾¦ÉÊ
¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¾¯¤·¥·¥§¥¤¥×¤µ¤ì¤¿¡¢½÷À¤é¤·¤¤°ìÃå¡£ÁÇºà¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤ë¶ûÉô¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆºÙ¤¤160ÈÖÁÐ»å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¿¥¤é¤ì¤¿¥³¥Ã¥È¥ó¥Ö¥íー¥ÉÀ¸ÃÏ¡£¥¯¥ê¥¢¤ÊÉ½ÌÌ¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¸÷Âô¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¤Ê¤á¤é¤µ¡£¤Õ¤È¤·¤¿»ÅÁð¤Ç¿þ¤¬Éñ¤¦·Ú¤ä¤«¤µ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¾åÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥Ä¤Î´é¤È¤â¸À¤¨¤ë¶Þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¿¿ï«¤Î¥«¥éー¥ー¥Ñー¤¬¡£
¡Úunbilanc¡Û¥ì¥¹¥¿ー¥·¥ã¥Ä\53,900 ¢¨Í½Ìó¾¦ÉÊ
¡Ö¿¿ï«¤Î½Å¤ß¤ÇÄ¥¤ê´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¥µ¥Þ¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£Àö¤¤¤¶¤é¤·¤ÇÃå¤Æ¤â¶Þ¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ã¥Ä¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÇØÃæ¤ÈÂµ¸ý¤Ë¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯´¶¤¬Éº¤¦¥Ô¥ó¥¿¥Ã¥¯¤¬¡£
¡Úunbilanc¡Û¥ì¥¹¥¿ー¥·¥ã¥Ä\53,900¡¡¢¨Í½Ìó¾¦ÉÊ
ºÙ¤ä¤«¤ÇÃúÇ«¤Ê¼ê»Å»ö¤Ï¡¢»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¡£
¡Úunbilanc¡Û¥ì¥¹¥¿ー¥·¥ã¥Ä\53,900 ¢¨Í½Ìó¾¦ÉÊ
¡Ö¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤Ï¤ª¤Ê¤«¤Þ¤ï¤ê¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¡¢¥·¥ã¥Ä¤ò¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤â·Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¿¼¤á¤Î¥µ¥¤¥É¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Úunbilanc¡Û¥ì¥¹¥¿ー¥·¥ã¥Ä\53,900 ¢¨Í½Ìó¾¦ÉÊ
¥Õ¥í¥ó¥È±¦Â¦¤Î¥¦¥¨¥¹¥ÈÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢¡Úunbilanc¡Û¤Î¥í¥´»É¤·¤å¤¦¤¬¡£
¡Úunbilanc¡Û¥ì¥¹¥¿ー¥·¥ã¥Ä\53,900 ¢¨Í½Ìó¾¦ÉÊ
Ë¥À½¡¢»ÅÎ©¤Æ¡¢ÁÇºà¤Î¤è¤µ¤¬¤¤ïÎ©¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Âç¿Í¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
·Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ë¥¯º®¥¦ー¥ëÁÇºà¤È¹½ÃÛÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ã¼Àµ¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ö¤Þ¤º¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÇºà¡£¥¿¥Æ»å¤Ë¥·¥ë¥¯¤ÎÌµÇ²»å¡¢¥è¥³»å¤Ë¥¦ー¥ë»å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æó½Å¿¥¤ê¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ûÉô¤µ¤ó¡£
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢ÁÇÈ©¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¥ï¥¤¥É¥Æー¥Ñー¥É¡£
¡Ö¹½ÃÛÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ê¤é´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·Ú¤¤À¸ÃÏ¤Ç³ð¤¦¤Î¤Ï½¨°ï¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬°Ù¤»¤ëµ»¤Ç¤¹¡×
¡Úunbilanc¡Û¥¹¥Èー¥¯¥Ñ¥ó¥Ä\79,200¡¢¥È¥ë¥¯¥Ë¥Ã¥È¥Ý¥í\53,900¡¢¡Ú JOAQUIN BERAO¡Û¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹\141,900¡¢¥Ð¥ó¥°¥ë¡Êº¸¼ê¡Ë\207,900¡¢¥Ð¥ó¥°¥ë¡Ê±¦¼ê¡Ë\104,500
¢¨Í½Ìó¾¦ÉÊ
¾¯¤·Ë¥¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤ËÆþ¤ì¤¿ÀäÌ¯¤Ê2¥¿¥Ã¥¯¤¬¡¢¤ª¤Ê¤«¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¤ì¤¤¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Úunbilanc¡Û¥¹¥Èー¥¯¥Ñ¥ó¥Ä\79,200 ¢¨Í½Ìó¾¦ÉÊ
¥·¥ë¥¯º®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸÷Âô¤Ç¡¢ÉÊ¤Î¤è¤µ¤¬Éº¤¦¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤ÎÌÜÍø¤¤â¤¦¤Ê¤ë¥¹¥Þー¥È¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¥Ï¥ó¥¬ー¤Ë¤«¤±¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¥Ï¥ó¥µ¥à¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¶ûÉô¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÃå¤¬¤³¤Á¤é¡£
¡Úunbilanc¡Û¥Ð¥é¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\239,800 ¢¨Í½Ìó¾¦ÉÊ
À¸ÃÏ¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµéÀ¸ÃÏ¥áー¥«ー¡Ú¥Á¥§¥ë¥Ã¥Æ¥£¡Û¤Î¤â¤Î¤òºÎÍÑ¡£¥¿¥Æ»å¤ÏSuper130¡¢¥è¥³»å¤ÏSuper180¤Î¥¦ー¥ë»å¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¶Ë¾å¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ò¼Â¸½¡£¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤«¤é¤·¤«Êü¤¿¤ì¤Ê¤¤¥·¥ë¥ー¤Ê¸÷Âô¤¬¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¶õµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈþ¤·¤¤¥É¥ìー¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢³ÑÅÙ¤ä¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤Ç¥·¥ã¥Éー¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡£ËÜÅö¤ËÉ½¾ðË¤«¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Þ¤¹¡£
¡Úunbilanc¡Û¥Ð¥é¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\239,800
¡Ö¥¹ー¥Ä¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È·ÁÀ®¤ÈÊÝ·Á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹ÁíÌÓ¿Ä»ÅÎ©¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤ÊÏÓ¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î¥á¥ó¥º¥Æー¥éー¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¥Ð¥·¥Ã¡ª¤È¤¤ì¤¤¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Úunbilanc¡Û¥Ð¥é¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\239,800 ¢¨Í½Ìó¾¦ÉÊ
Âµ¸ý¤â¡¢»ÅÎ©¤Æ¤¬¤è¤¯¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤ËÜ³ÊÇÉ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¸«¤é¤ì¤ëËÜÀÚ±©¡£
¡Úunbilanc¡Û¥Ð¥é¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\239,800 ¢¨Í½Ìó¾¦ÉÊ
¡ÖÇØÎ¢¤Ë¤Ï¥·¥ë¥¯¡¢ÂµÎ¢¤Ë¤Ï¥¥å¥×¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤ë¤ó¤È¥¹¥Þー¥È¤ËÃ¦¤®Ãå¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã¦¤¤¤À¤È¤¤Ë¤Á¤é¤Ã¤È¸«¤¨¤ëÎ¢¤Î»ÅÍÍ¤¬ÁÇÅ¨¤À¤È¡¢¤·¤Ó¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡Úunbilanc¡Û¥Ð¥é¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\239,800 ¢¨Í½Ìó¾¦ÉÊ
¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤À¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È¸ª¤¬¶Å¤ê¤½¤¦¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¡£ÂÎ¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¸¤ß¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿½Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ø¥ó¥×100%¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Âç¿Í¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ø¤ÈÍ¶¤¦
¶ûÉô¤µ¤ó¤¬¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÇºà¤Î¤è¤µ¤¬¤¤ïÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£
¡Úunbilanc¡Û¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\165,000¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥é¥Ã¥×¥¹¥«ー¥È\97,900 ¢¨Í½Ìó¾¦ÉÊ
¥Ø¥ó¥×100%¤Î»å¤ò¹âÌ©ÅÙ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¸÷Âô´¶¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤ò¿¥¤ê¾å¤²¤¿¤¢¤È¤Ë¥·¥ë¥±¥Ã¥È²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¡Ö¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¥Ð¥é¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¥Ùー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¥¹¥È¥ìー¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥àー¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¼Á¤ÊÀ¸ÃÏ¤¬È¯¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー´¶¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÆü¾ïÃå¤È¤·¤Æ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡×
Âç¿Í¤Î½÷À¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ìÌÌ¤òÁÇÅ¨¤ËºÌ¤ë¡Úunbilanc¡Û¤ÎÉþ¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ËÃå¤é¤ì¤ë¥³ー¥È¡¢¥Ë¥Ã¥È¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ê¤É¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥µ¥í¥ó¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
unbilanc Ensemble Aoyama
⚫︎½»½ê
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³6-2-2 ÆîÀÄ»³¥Ûー¥à¥º209
⚫︎TEL
03-6712-5580
⚫︎±Ä¶È»þ´Ö
²¼µ¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
unbilanc.pr@gmail.com
⚫︎¥ªー¥×¥ó¥Çー
·î～¶âÍËÆü¡¡
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ»þ¤ÏÅÚ¡¢ÆüÍËÆü¤â¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥¢¥ê¡£
¢¨·î～¶âÍËÆü¤Ç¤â¥¯¥íー¥º¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ÏInstagram¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
⚫︎Instagram @unbilanc
photographer¡§Yusuke Shirai
senior writer¡§Momoko Miyake