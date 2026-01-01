¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢½é¤Î·º»öÌò¤ËÄ©Àï¡¡¼ñÌ£¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶¦±é¼Ô¤¬¶ÃÃ²
¼¬ÅÄºÌ¼î
ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡Ê1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¼ç±é¤ò¾þ¤ëÎëÌÚ¤¬ËÜºî¤ÇÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢Á±°¤Î¶³¦Àþ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤À¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ê¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê·è°Õ¤«¤éÆ°¤½Ð¤¹¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢Æ±ÏÈ»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£
¼ÂÎÏÇÉ¼ã¼ê½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬¡¢ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ¤Î·º»öÌò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¼¬ÅÄ¤¬±é¤¸¤ëÂÎ©Íã¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¡¦µ·Æ²ÈÉ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢ÀµµÁ´¶¤ËËþ¤Á¤¿¼ã¼ê·º»ö¤À¡£
²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¼¬ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö»£±Æ¤«¤é¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³§ÍÍ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¤Þ¤Ç¤Ï½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÌò¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î·º»öÌò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼¬ÅÄ¤Ï¡ÖÁÜººÊó¹ð¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤äÉÂ±¡Ì¾¡¢¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î°Õ³°¤Ê¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²ñ¸«¸åÈ¾¤Î¡Ö¶¦±é¼Ô¤Î°Õ³°¤ÊÎ¢¤Î´é¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀîÂçÊå¤«¤é¼¬ÅÄ¤ÎÁÇ´é¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢¼¬ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅö½é¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¡ÖÊÔ¤ßÊª¡×¤ò»Ï¤á¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¼ñÌ£¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼¬ÅÄ¤ÏºîÉÊ¤ò»Å¾å¤²¡¢¶¦±é¤¹¤ëÃÓÅÄÅ´ÍÎ¤¬¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£ÃÓÅÄ¤ÎÌ¼¤Ë¡Ö²´éÚ¡Ê¥«¥¡Ë¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
²Ä°¦¤é¤·¤¤ÊÔ¤ßÊª¤Î¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢¼¬ÅÄ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼ñÌ£¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¡×¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£ÎëÌÚ¤Ï¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ñÌ£¤ÏÂ¾¤Ë¤¢¤ë¤Î¡©¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ä¤Ä¡©¤È¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¡Ë¤ä¤Ä¤Ç¡×¤È¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£