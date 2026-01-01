¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¤Î°Õ³°¤Êº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡Ö¤Ì¤ì¤ª¤«¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë
ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡Ê1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¼ç±é¤ò¾þ¤ëÎëÌÚ¤¬ËÜºî¤ÇÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢Á±°¤Î¶³¦Àþ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤À¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ê¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê·è°Õ¤«¤éÆ°¤½Ð¤¹¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢Æ±ÏÈ»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£
º£ºî¤Ç±ÊÀ¥Î÷¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¢ÁÈ¿¥¤Î¼Â¹ÔÌò¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ëÀÄÇ¯¡¦Åß¶¶¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÌò¤É¤³¤í¤òÂ¿¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¿±ÊÀ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£ºî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ëÌò¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
²ñ¸«¤Ç±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÌòÊÁ¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿·¤·¤¤ÌòÊÁ¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥¹¤ÊÉôÊ¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¤È¤«¡¢¿Í¤ò¥Ñ¡¼¥ó¤È¤ä¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ç¤â¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Åß¶¶¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤À¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤âÊäÂ¡£¡ÖÊª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Èà¤Ê¤ê¤Î»ö¾ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Ìò¤Ë¹þ¤á¤¿Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤Ø¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«Æâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¶¦±é¼Ô¤Î°Õ³°¤ÊÎ¢¤Î´é¡×¤Ç¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤¬°ËÆ£±ÑÌÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òË½Ïª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
±ÊÀ¥¤ÏÅö½é¡¢ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£¤ËÂÐ¤·¡ÖÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡ËÉÝ¤½¤¦¤ÊÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ËÆ£¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ì¤ì¤ª¤«¤¤È¤«ÀùÌß¤È¤«¡¢½Â¤¤·Ï¤òº¹¤·Æþ¤ì¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤¬¾è¤Ã¤¿¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤À¤Ã¤¿¡£±ÊÀ¥¤Ï¤³¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë¶ÃØ³¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·°ËÆ£¤Ï¡¢¡Ö¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹«¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÎ®¹Ô¤ê¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æº¹¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Ë¤â»£±Æ¤ÇÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬Ç®¿´¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¦¤Ê¤®¤ÎÀ¸ÂÖ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ°ËÆ£¤¬¡Ö¤¦¤Ê½Å¡×¤òº¹¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£