¥ß¥»¥¹Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢Ï¢¥É¥é½éÄ©Àï¤ÎÎ¢¤ËÂç¿¹¸µµ®¤«¤é¤Î¡È¶â¸À¡É¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸¶È¤¬²¿¤Ê¤Î¤«Ëº¤ì¤ë¤Ê¡×
Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë
ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡Ê1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ß·ÎÃ²Í¤¬¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ
ÆüÍË·à¾ì¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¼ç±é¤ò¾þ¤ëÎëÌÚ¤¬ËÜºî¤ÇÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢Á±°¤Î¶³¦Àþ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤À¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ê¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê·è°Õ¤«¤éÆ°¤½Ð¤¹¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢Æ±ÏÈ»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£
º£ºî¤Ç¡¢°Ç»ñ¶â¤òÀö¾ô¤¹¤ë¥À¡¼¥¯¥Ð¥ó¥«¡¼¡¦¹çÏ»¡Ê¤´¤¦¤í¤¯¡Ë¤ò±é¤¸¤ëËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤È¡¢¤½¤Î¼ê²¼¤Î¼Â¹ÔÌò¡¦Ì¸Ìð¤ò±é¤¸¤ëÆ£ß·ÎÃ²Í¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ç½¾´Ø·¸¤ò±é¤¸¤ëÆó¿Í¤À¤¬¡¢²ñ¸«¤Ç¤ÏËÌÂ¼¤«¤é¡¢»£±Æ½é´ü¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Æ£ß·¤Ø¤Î¡Ö¶¯Îõ¤Ê°ãÏÂ´¶¡×¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
ËÌÂ¼¤Ï¡¢Åö½éÆ£ß·¤¬¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÌÂ¼¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¡ÖÂè1°õ¾Ý¤Ç¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏÀäÂÐÇÐÍ¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Æ£ß·¤¬¾ú¤·½Ð¤¹ÆÈÆÃ¤Î¡Ö¥ª¡¼¥é¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥³¦¤Ç¤ÏÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡Ö¹ø¤ÎÄã¤µ¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÌÂ¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ£ß·¤ÏÌò°áÁõ¤³¤½¡Ö¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤¿¡×ÇÉ¼ê¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ç¡¢·àÃæ¤Ç¤ÏÉÝ¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ëÌòÊÁ¤À¤¬¡¢¥«¥á¥é¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÂÖÅÙ¤¬µÞÊÑ¡£¡Ö¼Çµï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¤¹¤´¤¤¥Ú¥³¥Ú¥³¡Ê¤È¤ª¼µ·¤ò¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î¶ËÃ¼¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤ËËÌÂ¼¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥é¤ÏÇÐÍ¥¤È¤Ï°ã¤¦¡£ËÜÅö¤ËÃ¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Îº®Íð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢ËÜºî¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤È¤Ê¤ëÆ£ß·¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤«¤é¤Î¡ÖÇÐÍ¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ£ß·¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤¬10Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸½¾ì¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£»£±Æ¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Âç¿¹¸µµ®¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸¶È¡Ê¤Ê¤ê¤ï¤¤¡Ë¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£ß·¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂÅ¶¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢³§¤µ¤ó¤è¤ê¤â¿Í°ìÇÜ´èÄ¥¤ê¡¢³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Ëè²ó¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤¢¤Î¡È¥Ú¥³¥Ú¥³¡É¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ÑÀª¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤È¡¢¿·¶ÃÏ¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·É°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢ËÌÂ¼¤¬Æ£ß·¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»£±Æ¤¬¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÌÂ¼¤¬¡Ö²¿¤«²Î¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ£ß·¤¬¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤½¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¥ß¥»¥¹¡×¤ÎÆ£ß·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤«¤é¤â¡¢¸½¾ì¤ÇºÙ¤«¤¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Æ£ß·¡£½é½Ð±é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿±éµ»¤Ë¡¢¶¦±é¤·¤¿±ÊÀ¥Î÷¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ç¥£¤Ê¤¬¤éËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£