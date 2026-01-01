¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡ÖËèÆü´Å¤¤Êª¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌË½Ïª¤·¤¿¤éÎëÌÚ¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤¬¥Ð¥¥Ð¥¡×¤È»ÅÊÖ¤·
¡¡½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£±£¸Æü³«»Ï¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸å£¹»þ¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÍÅÄ±é¤¸¤ë¸øÇ§²ñ·×»Î¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ£Êý¤«Å¨¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ç¤¹¡¢°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¤ÈÁá¸ý¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤ê¡£¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤òµ¿¤¤Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤â¡Ö¡Ê¸ÍÅÄ¤ÎÌò¤Ï¡ËÆæ¤Î½÷¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ê¼ç¿Í¸ø¤Î¡ËÁáÀ¥¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤È¤Ï±Ç²è¡ÖÍ½¹ðÈÈ¡×¡Ê£²£°£±£µÇ¯¸ø³«¡Ë°ÊÍè¤Î¶¦±é¤À¤¬¡¢¸ÍÅÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¼Ê¿¤¯¤ó¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤Ï½é¶¦±é¡£¡Ö¡ÊÎëÌÚ¤ò¡Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÃÎ¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËèÆü´Å¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÏÌòºî¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ö¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á²ò¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä²°¤µ¤ó¤Ç»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÇä¤êÊª¤Î¡Ë£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò¤«¤ï¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤éËÍ¤¬Çã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤Ã¤Æ¡£¤´Ë«Èþ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£ÎëÌÚ¤â»÷¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤òÁ°¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖËÍ¤¿¤Á¡Ê¶¦±é¤ò¡ËÆ÷¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÎëÌÚ¤Ï¸ÍÅÄ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö¤¿¡¼¤À¡¼¡¢°ì¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤Ê¤Î¤è¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï¤¹¤´¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈË½Ïª¡£¸ÍÅÄ¤Ï¡ÖÊ¸»ú¤¬¸«¤¨¤ë¸Â¤ê¡Êµ¡¼ïÊÑ¹¹¤Ë¤Ï¡Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ä¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Çã¤¤´¹¤¨¤¿¡£¡Ê¿·¤·¤¤¤Î¤â¡Ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆ§¤ó¤Å¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤â¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¡££é£Ð£è£ï£î£å¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£