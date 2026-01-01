ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤È¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤¬Ë½Ïª¹çÀï¡©¡ÖËèÆü´Å¤¤Êª¿©¤Ù¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤¬¥Ð¥¥Ð¥¡×
TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡Ê18ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡¢ÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42¡Ë¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÁáÀ¥Î¦¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤¬¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¤Æ·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ê¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¡Ë·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
ÎëÌÚ¤È¡¢ÁáÀ¥¤Î¤â¤È¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤ëÆæ¤Î¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦¹¬¸å°ì¹á¤ò±é¤¸¤ë¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ê37¡Ë¤Ï15Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÍ½¹ðÈÈ¡×°ÊÍè¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ½¹ðÈÈ¡×¤Ç¤Ï°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤ï¤¹¼Çµï¤Ïº£ºî¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¡£
¸ÍÅÄ¤ÏÎëÌÚ¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖËèÆü¡¢´Å¤¤Êª¿©¤Ù¤Æ¡¢ËèÆü¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë»Ñ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¸½¾ì¤Ç¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£´Å¤¤Êª¹¥¤¤ÊÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡ÈÊÛ²ò¡É¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ëÊý¤À¤±¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤Ê¤Î¡×¤È¡¢¸ÍÅÄ¤ËË½ÏªÊÖ¤·¡©¡¡¤·¤¿¡£
¸ÍÅÄ¤Ï¡ÖÊ¸»ú¤¬¸«¤¨¤ë¸Â¤ê¶½Ì£¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤È¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÎëÌÚ¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤«¤é1ÅÙ¤ÏÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢´û¤Ë¡ÖÀþ¡Ê¥Ò¥Ó¡Ë¤¬2ËÜ¤°¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÎ¢¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£²¿Ç¯¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²ó¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆ§¤ó¤Å¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Î¢¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¥Ð¥¤Ç¤¹¡£¤«¤´¤«¤éÍî¤Á¤Æ¡¢¸å¤í¤Î¼ÖÎØ¤Ç¤Ò¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ä¤È¡£¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Î¤Þ¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢»¨¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£