¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ù¥Ó¡¼¥é¥Ã¥·¥å¡ª¥Þ¥ó¥·¡¼¤ËÂè£³»Ò½÷»ùÃÂÀ¸¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÄºòÇ¯¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÄ¹½÷ÃÂÀ¸
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤ËÂè£³»Ò¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤ËºÊ¡¦¥±¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡Ö¥á¥¤¥·¡¼¡¦¥°¥ì¡¼¥¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤È¼ê¤Ï¤³¤ì¤Û¤ÉËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ù¥Ó¡¼¥¬¡¼¥ë¡¢¤è¤¦¤³¤½¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£³Æü¸á¸å£±»þ£¸Ê¬¡¢£·¥Ý¥ó¥É£±£±¥ª¥ó¥¹¡ÊÌó£³£´£·£¹¥°¥é¥à¡Ë¡¢£²£°¡¦£µ¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó£µ£±¥»¥ó¥Á¡Ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤¬²£¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢¤ª¤¯¤ë¤ß¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ì¤¿¿·À¸»ù¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÏºòÇ¯£´·î¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¤Ïºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤µ¤ó¤ËÂè£µ»Ò¡¢¤Þ¤¿¡È¥¥±¡É¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤âÂè£²»Ò¤¬ÃÂÀ¸Í½Äê¤È¥Ù¥Ó¡¼¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£