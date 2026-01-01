Æ°µ¡²òÌÀ¤Ø¡¡Éô²¼¤ÎÃË¤È¼ÒÄ¹¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¡¡²ñ¼Ò¼ÒÄ¹»¦³²»ö·ï
Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Ç¡¢²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÉô²¼¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÃË¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢ÂçÅÄ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç7Æü¤´¤í¡¢²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î²ÏÅèÌÀ¹¨¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ÏÅè¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤Î»³ÃæÀµÍµÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÍýÍ³¤â¸À¤ï¤ì¤º¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò1.5¥«·î¤«¤é1¥«·î¤Ë²¼¤²¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢2¿Í¤¬Æ¯¤¯²ñ¼Ò¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¡¢»³ÃæÍÆµ¿¼Ô¤¬ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£