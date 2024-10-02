Âè£²»Ò½Ð»º¤ÎËªÃ«Úç³¤¡¢É×¡¦°æ¸ÍÅÄ½á¤ÈÄ¹ÃË¡È·»¥Ð¡¼¥°¡É¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¼ê¤Ä¤Ê¤®¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡£±£²·î¤ËÂè£²»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×°æ¸ÍÅÄ½á¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¡Ê¤¢¤ß¡Ë¤¬¡¢°æ¸ÍÅÄ¤ÈÄ¹ÃË¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Û¤Ã¤³¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£±£²·î£±£´Æü¤ËÂè£²»ÒÃË»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ËªÃ«¤Ï£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Þ¤À¥Á¥Ó¥Ð¡¼¥°¤¬¤ªÊ¢¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Î¡¡¥Ü¥³¥Ü¥³¤è¤¯Æ°¤¯»Ò¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¡º£¤ÏÏÓ¤ÎÃæ¤Ç¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤À¡¡·»¥Ð¡¼¥°¤Î¤³¤Î¥³¡¼¥Ç²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¡¼¡¤ÎÅß¤Ë¤Ï¥Á¥Ó¥Ð¡¼¥°¤¬Ãå¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡¡»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡¢º£½µÍè½µ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼¡¤Î½Õ¤Ë¤Ï¡Ä¤È¤«£±Ç¯¸å¤Ï¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Î³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¤¡¡×¤Èµ¤·¡¢£±ºÐÈ¾¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Öº£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Ìë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡ª¡©¤È¡¢ÀÎ¤Î·»¥Ð¡¼¥°¤ÎµÏ¿¤ò¸«ÊÖ¤¹Æü¡¹¤Ç¤¹¡£¾Ð¡¡½Õº¢¤Ë¤Ï¿²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°æ¸ÍÅÄ¤¬Ä¹ÃË¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¯¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ËªÃ«¤È°æ¸ÍÅÄ¤Ï£²£°£²£²Ç¯£¹·î¤Ë·ëº§¡£½Ð²ñ¤¤¤Ï£±£³Ç¯£±£²·î¤ÎÃÎ¿Í¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¡¢ÍâÇ¯£¹·î¤ËËÜ³Ê¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡££²£´Ç¯£··î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£·ëº§È¯É½¤ÎºÝ¤Ï£±£¹ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯¤Îº¹¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£