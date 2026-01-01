¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¡×¤È¡Ö¤µ¤¢¡¢ÎÅ°é¤À¡ª¡×ASD¡ßADHD¤Î¥À¥Ö¥ë¿ÇÃÇ¤ò¡ÈÁ°¸þ¤¤Ê°ìÊâ¡É¤ËÊÑ¤¨¤¿Êì¤ÎµÏ¿¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¢ªÆÍÁ³¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Â©»Ò¤À¤¬¡Ä!?
¾®³Ø¹»Æþ³Ø¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿»þ´ü¡¢¤ï¤¬»Ò¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿¡ÖASD(¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É)¡×¤È¡ÖADHD(Ãí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É)¡×¤Î¿ÇÃÇ¡£Â¿¤¯¤Î¿Æ¤¬¸ÍÏÇ¤¤¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ë¡¢Ì¡²è²È¤Î²ÏÌî¤ê¤Ì(@job_rinu)¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤µ¤¢ÎÅ°é¤À¡ª¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¸½ºßSNS¤ä¥Ö¥í¥°¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡ØÂ©»Ò¤Î¿·¤¿¤Ê±úÆÌ¤ÎÏÃ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃø¼Ô¤ÈÂ©»Ò¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤òÄÖ¤Ã¤¿¼ÂÏ¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤À¡£¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ëÈà½÷¤Î¡¢¶¯¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤»ëÅÀ¤ËÇ÷¤ë¡£
Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢²ÏÌî¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¡×¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ´¶¤È¡¢ASD¡¦ADHD¤ÎÊ»ÍÑ(¥À¥Ö¥ë)¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì½Ö¤Îº¤ÏÇ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë·Ò¤¬¤ì¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯ÎÅ°é¤Ë·Ò¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¿ÇÃÇ¤ò¡ÈÀë¹ð¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â©»Ò¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¡È¹¶Î¬ËÜ¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¢£¼«¾Î¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¥Ü¡¼¥¤¡×¡£Á¡ºÙ¤À¤«¤é¤³¤½Í¥¤·¤¤Â©»Ò¤ÎÁÇ´é
Ì¡²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤äº¤¤ê¤´¤È¤¬Ãæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢·ä¤¢¤é¤Ð¡Ö¥Þ¥Þ¤À¤¤¤¹¤¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¼«¾Î¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¥Ü¡¼¥¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
Èó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤Ç½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÄË¤ß¡×¤Ë¤âÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤ò°Ö¤á¤¿¤ê¡¢¤«¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤°ìÌÌ¤ò»ý¤ÄÈà¤ò¡¢²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁþ¤á¤Ê¤¤ÅÛ¡×¤È°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¡ÈÌ¾ÍÀ¡É¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿Æ¤¬¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¼þ¤ê¤Î»ëÀþ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼ÉáÄÌ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¿Æ¤¬¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤Î¿Æ¤¿¤Á¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤âÃç´Ö¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤È¤¤¤¦¸ÄÀ(±úÆÌ)¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÊâ¤à²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°Å°Ç¤ò¾È¤é¤¹°ì¤Ä¤ÎÅô²Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
