¡¡ÇÐÍ¥¡¦µÜÀ¤Î°Ìï¤¬¸ø³«¤·¤¿¹ë²Ú¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜÀ¤¤Ï£±£µÆü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡¡¸æÉÔ½êÅÓ¡ª¢«ÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©#¶¶ËÜ´ÄÆà ¤µ¤ó¤È#µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº ¤µ¤ó¡ªËèÆü³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î£¹¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×¡Ê·îÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤È¤Î¹ë²Ú£³¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÎ¢Â¦¤â¸«¤ì¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£