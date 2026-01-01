Æü·Ð225ÀèÊª¡§16Æü2»þ¡á100±ß¹â¡¢5Ëü4300±ß
¡¡16Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ100±ß¹â¤Î5Ëü4300±ß¤ÈÂçÉý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü4110.5±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï189.50±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï6976Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3657¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ15¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï11.98¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54300¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+100¡¡¡¡¡¡¡¡6976
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54295¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +95¡¡¡¡¡¡150802
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3657¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡ 14919
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32935¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-135¡¡¡¡¡¡¡¡ 854
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 719¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡¡¡ 869
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3657¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ15¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï11.98¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54300¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+100¡¡¡¡¡¡¡¡6976
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54295¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +95¡¡¡¡¡¡150802
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3657¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡ 14919
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32935¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-135¡¡¡¡¡¡¡¡ 854
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 719¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡¡¡ 869
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹